El Celta remonta en Mestalla y mira a la Champions

El Celta de Vigo remontó (2-3) al Valencia CF este domingo en la jornada 30 de LaLiga para pegarse a un punto de la quinta plaza, la cual apunta a zona Champions para la próxima temporada, mientras que el Getafe CF adelanta en la tabla al Athletic de Bilbao con un 2-0 en el Coliseum, convertido en aspirante a la zona europea.

Las sustituciones de Claudio Giráldez al descanso en Mestalla cambiaron el partido, con el liderazgo de Fer López en los visitantes. El Valencia había empezado como pocas veces ante su público, con el 1-0 de Guido Rodríguez en una primera mitad tranquila. Luis Rioja llevó el peligro "che" en el segundo acto, pero el Celta ya era otro, y había avisado seriamente con empatar.

En apenas cinco minutos, Ilaix Moriba y Fer López dieron la vuelta al marcador, mientras el Valencia volvía al runrún de una afición que no perdona una. Carlos Corberán tuvo también que reaccionar con los cambios, pero a diez minutos del final, Williot Swedberg hizo el 1-3. Ahí fue cuando sacó orgullo el Valencia, lejos de la épica del último duelo en casa contra el Alavés.

El equipo che perdió el acopio de sensaciones de antes del parón para quedarse con 35 puntos y la necesidad de volver a rendir para alejar el descenso. Mientras, al Celta sí le sentó bien el parón por selecciones, tras tres jornadas sin ganar, para aprovechar la derrota del Real Betis y verse a un punto de la quinta plaza, antes del cruce de cuartos de final de la Liga Europa contra el Friburgo.

Por otro lado, el Getafe CF, 41 puntos por los 45 del Betis, volvió a postularse a un objetivo mayor que la permanencia esta temporada. Los de José Bordalás, resucitados con el mercado de invierno, pasaron por encima de un flojo Athletic de Bilbao (38), que empieza a complicarse mucho la competición europea en el intento de dar un digno adiós a su técnico Ernesto Valverde.

La dupla Luis Vázquez y Martín Satriano generó el 1-0 al cuarto de hora en el Coliseum, en la primera llegada de los locales. Los de Valverde se fueron al descanso sin pena ni gloria pero el regreso tras lesión de Nico Williams motivó a los leones. El internacional español metió en su campo al Geta, pero el Athletic cerró su visita a la capital sin tirar a puerta, mientras que Satriano hizo el 2-0 ya casi en el descuento.