Gil Marín estalla contra el VAR por la 'no roja' a Gerard Martín: "Sólo queda sentir vergüenza"

Siguen los ecos del partido Atlético de Madrid-FC Barcelona (1-2), marcado entre otras cosas por la no expulsión de Gerard Martín. Nada más comenzar la segunda parte, el defensa culé dio un pisotón a Thiago Almada: el árbitro Busquets Ferrer expulsó en primera instancia al jugador visitante con roja directa, pero luego cambió su decisión, dejando la amonestación en tarjeta amarilla, después de la intervención del VAR.

Este domingo, 24 horas después del choque, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, ha emitido un duro comunicado en la web del club en el que carga contra el VAR, por su "intervención decisiva e intervencionista", al haber "predispuesto" al árbitro principal "cuando está juzgando una acción".

"Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción", dice Gil Marín.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Para el consejero delegado del club rojiblanco, "el árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal".

Asimismo, Gil Marín también ha querido comentar los distintos criterios que se han aplicado últimamente a "jugadas iguales" y en el club ponen como ejemplo lo ocurrido en el Betis-Rayo Vallecano, cuando Valentín Gómez dio un pisotón a Ivan Ratiu en una acción que finalmente no fue pitada como penalti ni sancionada con tarjeta roja, aunque luego el Comité Técnico de Árbitros (CTA) dijo que el bético debió ser expulsado.

"No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido", dice Gil Marín.

"Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas (en referencia a ese Betis-Rayo), asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen".