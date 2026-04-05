La 'no roja' a Gerard Martín indigna al Atlético: ¿debió ser expulsado o no?

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona disputaron este sábado un partido trepidante en el Metropolitano, en el duelo estelar de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, saldado con victoria de los azulgranas (1-2) gracias a un gol de rebote de Robert Lewandowski en el minuto 88. Fue el primero de los tres duelos que colchoneros y azulgranas van a disputar en apenas 11 días, pues los dos equipos volverán a verse las caras dos veces más en las próximas fechas, en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, con el partido de ida el próximo miércoles en el Camp Nou y la vuelta el martes siguiente en Madrid.

Más allá de los goles y de la emoción, el choque de este sábado en el Metropolitano tuvo varias polémicas, especialmente la tarjeta roja que el árbitro Busquets Ferrer le quitó a Gerard Martín tras su pisotón a Thiago Almada, al comienzo de la segunda parte —cuando el marcador era de 1-1 y el Atlético estaba con diez jugadores por la expulsión previa de Nico González antes del descanso—, tras consultar el VAR con opiniones de todo tipo por parte de los expertos arbitrales.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

En el minuto 46’, el colegiado mallorquín mostró la roja directa a Gerard por su pisotón a Almada en el centro del campo. Mientras el argentino se dolía sobre el césped, la repetición mostró el pisotón claro del defensa culé en el tobillo de su rival aunque éste llegó en el movimiento posterior a haber golpeado la pelota. Desde el VAR llamaron a Busquets Ferrer y el árbitro principal acudió al monitor para comprobar la jugada antes de terminar anulando la expulsión de Gerard Martín: le quitó la roja y en su lugar mostró la amarilla.

La reacción a la 'no roja' de Gerard Martín 🟥❌#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/hZXSfkaSs8 — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Alivio para un Hansi Flick que había protestado mucho la acción. En cambio, Diego Pablo Simeone pasó de celebrar la expulsión del jugador del Barça a acabar indignado con la decisión final de Busquets Ferrer.

En el Atlético estaban indignados con esta ‘no roja’ a Gerard Martín. "Es muy difícil con uno menos, pero también te digo que era roja para ellos. El árbitro lo vio claro en la cancha y eso podría haber hecho el partido más real", aseguró Juan Musso, portero argentino del cuadro rojiblanco, ante los micrófonos de DAZN.

🗣️ "11 contra 11 fuimos mejores creo yo" Juan Musso, en DAZN, sobre el partido del @atleti ante el FC Barcelona #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/G04Lnd51vF — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

"Vi la acción del Betis-Rayo (en referencia a la entrada, supuestamente dentro del área, de Valentín Gómez a Ivan Ratiu que finalmente no fue pitada como penalti ni sancionada con tarjeta roja). El CTA (siglas del Comité Técnico de Árbitros) dijo que era expulsión. No hay mucho de que hablar. Esperamos que el CTA lo pueda explicar bien y deje claro qué jugada es. Se han equivocado, como nos equivocamos los entrenadores. Lo dijeron hace cinco partidos", afirmó el Cholo Simeone en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino también mostró sus quejas en declaraciones a DAZN: "No hablemos de la acción, no vale lo que digamos. No perdamos tiempo, hablemos de algo que sume. Cada uno va a decir lo que piensa... cuando la jugada es tan clara no hace falta ni hablar".

"Cuando una acción es tan clara, no se tiene que hablar" 🗣️ El 'Cholo' Simeone al ser preguntado sobre la acción de Gerard Martín#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Lu6Xd9tyF3 — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Este domingo, horas después del partido, el propio Atlético de Madrid se ha expresado en la misma línea que el Cholo a través de su cuenta de Twitter, donde compara la acción de Gerard Martín con Almada, en el Atlético-Barça, con la de Valentín Gómez y Ratiu, en el Betis-Rayo.

¿Qué dicen los expertos arbitrales?

Lo cierto es que la acción de Gerard Martín ha causado división de opiniones en el propio seno arbitral. El excolegiado internacional Eduardo Iturralde González, en Carrusel Deportivo, considera que con amarilla es suficiente: "Hay una circular que dice que si tú despejas y no puedes frenar la pierna y no puede poner el pie en otra parte, hay que comprobar la fuerza para ver el color de la tarjeta. Se puede dejar en amarilla".

‼️ 🚨 ¿Debió ser expulsado Gerard Martín? Iturralde González resuelve la polémica del Atlético de Madrid-FC Barcelona 👉 "La circular número 4 te dice que si despejas y no puedes frenar la pierna, tienes que mirar la fuerza"https://t.co/6yDzEXFaTp — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 4, 2026

Una valoración en la línea de la cuenta de X de Archivo VAR, destacando el buen trabajo desde la sala VOR a la hora de avisar a Busquets Ferrer: "Valiente intervención del VAR en el Metropolitano. Gerard Martín realiza un despeje controlado y, en el acción, pisa el tobillo de Almada, el cual invade su zona de influencia. No es roja directa. Para el CTA estas acciones son solo de amarilla".

🖥️💥 Valiente intervención del VAR en el Metropolitano. 👉🏻 Gerard Martín realiza un despeje controlado y, en el acción, pisa el tobillo de Almada, el cual invade su zona de influencia. ✅ 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ Para el CTA estas acciones son solo de amarilla. pic.twitter.com/f0xVfXAByZ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 4, 2026

‼️💥 #𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗔𝗩 | La Circular 3 lo deja claro: La acción de Gerard Martín no es roja directa. ❌ De hecho, la normativa indica que este tipo de lances no son infracción.https://t.co/h9qvbkGjn6 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 5, 2026

Sin embargo, otro exárbitro de gran prestigio como es Alfonso Pérez Burrull discrepa claramente al considerar en Radio Marca que estaba mal cambiada la tarjeta al no haber motivo suficiente para que el VAR interviniese en la acción: "Expulsar al jugador del Barcelona no es un error obvio o manifiesto. Bajo mi punto de vista estaba bien expulsado porque el contacto es muy fuerte sobre el tobillo de Almada. No debió ser revisable en el monitor".