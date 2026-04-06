Caos en el Sevilla: insultos y amenazas de muerte tras rozar los puestos de descenso

La madrugada del domingo al lunes ha dejado imágenes de gran tensión en torno al Sevilla FC. Tras la derrota por 1-0 frente al Real Oviedo, colista de la competición, un grupo de aficionados mostró su indignación de forma agresiva ante los jugadores y el cuerpo técnico tanto en el Aeropuerto de San Pablo como en la ciudad deportiva del club. El resultado ha agravado la delicada situación del equipo, que se encuentra a tan solo dos puntos de los puestos de descenso.

A pesar de la hora intempestiva, varios aficionados se desplazaron hasta el aeropuerto para recibir a la expedición sevillista. Lejos de un ambiente de apoyo, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva se encontraron con gritos, reproches e insultos. Algunos de los cánticos fueron especialmente duros, incluyendo deseos de muerte dirigidos al presidente, José María del Nido Carrasco. La afición esperaba a la expedición al grito de "fuera, idos. Hijos de puta, fuera" a los jugadores y "Junior muérete. Da la cara, cagón" a José María del Nido Carrasco.

Los jugadores recorrieron el trayecto hasta el autobús en medio de un ambiente muy hostil, soportando críticas constantes por la situación del equipo. La derrota ante el colista ha sido interpretada como un síntoma más del deterioro deportivo que atraviesa el club.

La tensión se traslada a la ciudad deportiva

La situación no se calmó tras abandonar el aeropuerto. En la ciudad deportiva, un grupo aún mayor de aficionados, algunos de ellos con el rostro cubierto, se congregó para continuar con las protestas. Allí centraron sus críticas principalmente en los jugadores, a quienes acusaron de falta de actitud y compromiso.

El ambiente fue elevándose progresivamente hasta el punto de que el club se vio obligado a solicitar la presencia policial. Varios agentes establecieron un cordón de seguridad en la entrada para evitar que la situación derivara en incidentes mayores. La intervención permitió contener la protesta, aunque no evitó los continuos insultos y reproches.

💥 HOSTIL RECIBIMIENTO al SEVILLA tras la DERROTA en Oviedo. 😡 Algunos aficionados sevillistas recriminaron la actitud a los jugadores. pic.twitter.com/mYIMC96bZ6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2026

Una crisis deportiva que agrava el conflicto

El trasfondo de esto se encuentra en la preocupante crisis deportiva del Sevilla. La derrota en Oviedo no solo supuso un golpe anímico, sino que dejó al equipo en una posición muy comprometida en la clasificación. Con 31 puntos en 30 jornadas, iguala su peor registro del siglo a estas alturas de competición.

Además, el conjunto hispalense presenta unos números defensivos muy negativos. Con 50 goles encajados, es el equipo más goleado de la categoría, lo que refleja una fragilidad que ha sido constante a lo largo de la temporada. Estos datos explican en gran medida el malestar creciente entre la afición.

La cercanía de los puestos de descenso ha incrementado la presión sobre todos los estamentos del club. Lo que hace meses parecía una temporada irregular se ha convertido en una lucha por evitar una caída a la categoría inferior.

Un clima cada vez más irrespirable

La combinación de malos resultados y falta de soluciones visibles ha generado un clima de creciente frustración. Una parte de la afición ha perdido la paciencia y ha optado por expresar su descontento de manera radical, como se evidenció durante la madrugada.

Los cánticos, insultos y amenazas reflejan un nivel de tensión que preocupa dentro y fuera del club. Aunque estas acciones corresponden a un grupo reducido, su impacto es significativo y contribuye a deteriorar aún más el entorno del equipo.

En medio de este escenario, algunos integrantes de la plantilla han intentado rebajar la tensión. Kike Salas reconoció tras el partido las malas sensaciones del equipo y pidió disculpas a la afición. "Sensaciones muy malas. Queremos pedir disculpas a la afición y darle las gracias a todos los desplazados que han venido a apoyarnos. No hemos podido conseguir nada aquí y es una derrota bastante dura... Tenemos que sacar esto todos juntos. Ahora pues tenemos ocho y el nuevo cuerpo técnico nos ayudará. Tenemos que ir todos unidos, también por la afición, porque no se merece esto. Decirles que nos lo vamos a dejar todo para el siguiente partido que tenemos en casa", reconoció. También apeló a la unidad como única vía para revertir la situación en los partidos restantes.

El Sevilla afronta ahora un tramo decisivo de la temporada en el que necesitará estabilidad tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, lo vivido en esta madrugada evidencia que la fractura entre una parte de la afición y el equipo es profunda.