La oleada de críticas a Juanfran por su encontronazo con Simeone: "Vendería a su hermano por seguir en la rueda"

Una de las jugadas de la jornada sucedió en el Metropolitano. La no expulsión de Gerard Martín tras retirarle la tarjeta roja el VAR al inicio de la segunda parte desató la indignación del conjunto rojiblanco. Lo que sucedió en el postpartido fue de otro nivel con un enganchón entre el excolchonero Juanfran Torres y actual comentarista de DAZN con el que fue su entrenador Diego Simeone.

Todo sucedió en el trascurso de la entrevista a pie de campo. Juanfran afirmó: "Creo que el trencilla piensa que hay más juego dividido y en ese juego dividido Gerard va de una forma muy agresiva. Cuando ha visto la repetición y ha visto que es un golpeo de la inercia... Está claro que a cámara lenta lo ves y parece expulsión, pero no hay intencionalidad de hacer daño, llega antes y luego el rechace, de la inercia... Pero luego viéndolo con el tiempo te das cuenta de que no es para expulsarle".

"Cuando una acción es tan clara, no se tiene que hablar" 🗣️ El 'Cholo' Simeone al ser preguntado sobre la acción de Gerard Martín#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Lu6Xd9tyF3 — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Una afirmación que no gustó nada al Cholo Simeone: "Prefiero no escucharlos. Prefiero no escuchar, sinceramente, no, no, no", dijo dejando claro su tremenda indignación mientras que Juanfran apostilló: "No te enfades, míster".

El enganchón fue de tal magnitud que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

"Juanfran es otro que ha entendido perfectamente lo que debe hacer para seguir en TV, aún llevándose por delante la poca dignidad que ha tenido siempre".

Juanfran es otro que ha entendido perfectamente lo que debe hacer para seguir en TV, aún llevándose por delante la poca dignidad que ha tenido siempre. Afortunadamente a los atléticos cada vez nos representa menos semejante payaso. https://t.co/NRdF2dL1Kq — Alejandro (@alexmostoles) April 5, 2026

Eres muy tonto, Juanfran. Menuda cara se te ha quedado. No sabías que te estaba escuchando 😂😂😂 — May Atleti (@May_Atleti) April 4, 2026

Siempre lo dije….Juanfran es un basuras,nunca fue uno de los nuestros — Rodrigo Mendoza (@RMendoz63583473) April 5, 2026

Juanfran tú. Un monigote que la prensa madridista te vende como leyenda atlética. En realidad es un tonto a las 3, y como jugador un don nadie que le debe una carrera a Simeone https://t.co/TNYB9snLMc — ' (@demxneyxverbixs) April 5, 2026

Para terminar el debate y decepcionado con la postura de Juanfran, Simeone sentenció: "Cuando la jugada es tan clara, no hace falta hablar", haciendo referencia también a una acción muy parecida en el duelo entre el Betis y el Rayo Vallecano que sí acabó en expulsión.