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La oleada de críticas a Juanfran por su encontronazo con Simeone: "Vendería a su hermano por seguir en la rueda"

Simeone y Juanfran tuvieron un enganchón en pleno postpartido tras el Atlético de Madrid – Barcelona por la no roja a Gerard Martín.

Libertad Digital
Simeone y Juanfran tuvieron un enganchón en pleno postpartido tras el Atlético de Madrid – Barcelona por la no roja a Gerard Martín.
Simeone estaba indignado tras la no roja a Gerard Martín | EFE

Una de las jugadas de la jornada sucedió en el Metropolitano. La no expulsión de Gerard Martín tras retirarle la tarjeta roja el VAR al inicio de la segunda parte desató la indignación del conjunto rojiblanco. Lo que sucedió en el postpartido fue de otro nivel con un enganchón entre el excolchonero Juanfran Torres y actual comentarista de DAZN con el que fue su entrenador Diego Simeone.

Todo sucedió en el trascurso de la entrevista a pie de campo. Juanfran afirmó: "Creo que el trencilla piensa que hay más juego dividido y en ese juego dividido Gerard va de una forma muy agresiva. Cuando ha visto la repetición y ha visto que es un golpeo de la inercia... Está claro que a cámara lenta lo ves y parece expulsión, pero no hay intencionalidad de hacer daño, llega antes y luego el rechace, de la inercia... Pero luego viéndolo con el tiempo te das cuenta de que no es para expulsarle".

Una afirmación que no gustó nada al Cholo Simeone: "Prefiero no escucharlos. Prefiero no escuchar, sinceramente, no, no, no", dijo dejando claro su tremenda indignación mientras que Juanfran apostilló: "No te enfades, míster".

El enganchón fue de tal magnitud que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

"Juanfran es otro que ha entendido perfectamente lo que debe hacer para seguir en TV, aún llevándose por delante la poca dignidad que ha tenido siempre".

Para terminar el debate y decepcionado con la postura de Juanfran, Simeone sentenció: "Cuando la jugada es tan clara, no hace falta hablar", haciendo referencia también a una acción muy parecida en el duelo entre el Betis y el Rayo Vallecano que sí acabó en expulsión.

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