¿Qué fue de Diego Tristán? La leyenda del Deportivo vuelve a estar de actualidad

Fue uno de los delanteros más finos y de más calidad del fútbol español. En el Deportivo de La Coruña consiguió ser una auténtica leyenda. Su carrera, quizás haya gente que no lo sepa, estuvo marcada por un preacuerdo con el Real Madrid. También fue internacional absoluto con la selección española en 15 ocasiones.

Salió de la cantera del Real Betis y en 1998 se marchó al Mallorca B donde no tardó en demostrar sus tremendas condiciones llamando la atención de los técnicos del primer equipo. Debutó en la Primera División española el 12 de septiembre de 1999 en el partido Real Mallorca 3-0 Numancia.

Tuvo un impacto tremendo desde el inicio. En su primera temporada en Primera División marcó 18 goles. Un rendimiento que le llevó a firmar un preacuerdo con Lorenzo Sanz y el Real Madrid. El Madrid se impuso en la carrera por el delantero sevillano por delante de la Fiorentina. ​Iba a ser presentado antes de las elecciones, pero la presentación de Pedro Munitis y las críticas de José María García aseverando que un presidente no podía presentar ningún fichaje estando una gestora de por medio, dieron al traste con su puesta de largo. ​

Sanz perdió las elecciones y Florentino Pérez anuló ese preacuerdo por un presunto mal comportamiento extrafutbolístico -siempre le acompañó durante su carrera su especial carácter y legendarias son sus historias en la noche coruñesa con el Casino de por medio- y fue traspasado al Deportivo de La Coruña por una suma algo menor de lo que le costó al Madrid.

En La Coruña cayó de pie. En su primera temporada ganó la Supercopa de España y consiguió el subcampeonato de Liga. En la temporada siguiente (01-02) su equipo volvió a repetir posición en la Liga arrebatándosela en la última jornada al Real Madrid ganándole por tres goles a cero en la última jornada y además se proclamó campeón de la Copa del Rey tumbando al Real Madrid en el mítico Centenariazo marcando uno de los dos goles en el partido que acabó 1-2.​ Este título le permitiría al Deportivo ganar otra Supercopa de España unos meses después contra el campeón de Liga, el Valencia CF. Tristán se salió esa temporada y consiguió el Trofeo Pichichi con 21 goles.

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En septiembre de 2006, con el mercado de fichajes ya cerrado, rescindió su contrato con el Deportivo, después de quedarse sin ficha con el club por motivos extradeportivos. Aun así, pudo fichar semanas más tarde por el Real Mallorca, que se había guardado una ficha para poder contratar al delantero andaluz. Tras una larga época a la sombra, disputando solo 13 partidos sin marcar, fue liberado en enero de 2007. En ese mismo verano de 2007 fue fichado por el Livorno italiano, con el que recuperó algo de su buen fútbol.

El West Ham United inglés lo incluyó en su equipo para la temporada 2008-09 tras acabar su contrato con el Livorno.[Un año después, en la temporada 2009-10, se comprometió con el Cádiz por una sola con opción a otra según objetivos. Tras no renovar con el conjunto gaditano, en 2011 anunciaría su retirada.​​

¿Qué hizo tras colgar las botas?

Siempre ha estado ligado al fútbol. Jugó con los veteranos del Deportivo hasta que decidió volver a su tierra, La Algaba (un pueblecito de Sevilla) donde comenzó su etapa de entrenador con el Atlético Algabeño. ​

En un partido con los veteranos del Deportivo allá por 2016 su oronda figura llamó tanto la atención que se hizo viral durante varios días. Una figura que no ha terminado de moldear con el tiempo.

Este lunes, Diego Tristán está de actualidad tras convertirse en el nuevo entrenador del filial del Córdoba, asumiendo el cargo que tenía hasta ahora el destituido Gaspar Gálvez con el reto de dirigir al equipo para eludir el descenso en el Grupo X de Tercera RFEF.

La entidad blanquiverde ha tomado la decisión de relevar en el cargo a Gálvez, exfutbolista del Córdoba, tras una racha negativa de resultados que culminó con una contundente derrota por 3-0 ante la UD Tomares el pasado fin de semana.

Ese resultado deja al filial inmerso en una profunda crisis deportiva, ocupando la decimosexta posición del Grupo X de Tercera RFEF con 31 puntos, un balance que le sitúa directamente en puestos de descenso.

Para revertir esta delicada situación, la dirección deportiva ha apostado por la promoción interna de Diego Tristán, quien se incorporó a la disciplina del club el pasado octubre desempeñando la función de entrenador específico de atacantes para las categorías inferiores antes de ampliar sus responsabilidades asumiendo también la dirección técnica del equipo Cadete B en noviembre.

Además, Diego Tristán tiene cierta experiencia en los banquillos, al dirigir durante seis temporadas al Atlético Algabeño y, durante la pasada campaña, al CD Inter Sevilla, también en Tercera RFEF.