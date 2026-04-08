La justicia de Andorra ha abierto una investigación por un presunto delito de contrabando que implica a destacados futbolistas internacionales de la Primera División española. El caso se centra en la compra irregular de relojes de alta gama de marcas como Rolex y Patek Philippe.

Según la información publicada por el diario El Mundo, las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado denominada 'Best In Asociados' que se dedicaba a la comercialización de relojes de primeras marcas sin el pago de los preceptivos impuestos.

Las autoridades andorranas concluyen que la actividad ha sido delictiva y la investigación está en marcha.

Investigados

Entre los nombres que figuran en la investigación judicial se encuentran Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta y Thomas Partey.

Los futbolistas habrían adquirido los relojes a través de una empresa andorrana con importantes descuentos al eludir el pago de los impuestos correspondientes (como el IVA) al cruzar la frontera hacia España.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes, entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores.

La versión de algunos de los futbolistas salpicados por este caso es que tras mantener negociaciones con la empresa andorrana de Diego G. C., este se haría cargo del IVA no pagado en la compra del reloj. El empresario admitió su responsabilidad en no declarar ni ingresar el IVA de la importación en la aduana española.

Esta operación forma parte de una investigación más amplia iniciada en 2024 contra una red dedicada a la compraventa irregular de relojes, valorada en unos 20 millones de euros. El cabecilla de la trama importaba los relojes a Andorra, solicitaba la devolución del IVA y los revendía a precios inferiores a los de mercado sin declarar la exportación.