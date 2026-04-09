LALIGA refuerza sus acciones en la lucha contra el odio con un acuerdo con el Gobierno de Cataluña

LALIGA ha firmado un acuerdo de colaboración con el Govern de Cataluña para impulsar campañas de sensibilización dirigidas especialmente a los jóvenes y al entorno educativo, social y deportivo. El convenio, suscrito junto a los departamentos de Igualdad y Feminismo y de Deportes, permitirá ampliar el alcance de iniciativas como LALIGA VS ODIO y LALIGA VS BULLYING, reforzando la estrategia de la entidad para promover valores de respeto, inclusión y convivencia dentro y fuera de los estadios.

El director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA, José Montero, destacó que la organización "cree firmemente en el poder del deporte como herramienta de transformación social" y subrayó que esta alianza refuerza su compromiso frente a fenómenos como el racismo, el acoso o la discriminación, especialmente entre los más jóvenes.

El acuerdo contempla la difusión de campañas de responsabilidad social a través de múltiples canales, incluyendo su promoción en catalán, con el objetivo de llegar a un mayor número de ciudadanos y reforzar la concienciación social.

LALIGA: Más que un colaborador

La colaboración se enmarca en un contexto más amplio de acción institucional en el que LALIGA se posiciona como socio estratégico de las administraciones públicas para avanzar hacia un deporte más inclusivo. En este sentido, la entidad forma parte del plan de acción impulsado por el Govern para prevenir y combatir el racismo y los discursos de odio en el ámbito deportivo, que incluye medidas como la adhesión de federaciones, clubes y entidades a una Carta de compromiso por la convivencia, el respeto y la igualdad.

Asimismo, este impulso institucional conecta con el desarrollo del futuro Pacto Nacional contra los Discursos de Odio, liderado por el Departamento de Igualdad y Feminismo, que busca implicar a administraciones, organizaciones sociales y actores clave, entre los que se encuentra LALIGA, en una respuesta coordinada frente a este fenómeno. El objetivo es generar una estrategia conjunta que permita prevenir, detectar y actuar contra los discursos de odio en todos los ámbitos de la sociedad.

Además, la firma del acuerdo se ha acompañado de la celebración en Barcelona de la jornada "Contra el odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales", que ha reunido a representantes institucionales y del ámbito deportivo para avanzar en medidas concretas contra estas conductas. Un encuentro que ha contado con la presencia de expertos como Marta Gloria, fiscal delegada de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña, y profesionales del deporte como Alberto Edjogo-Owono, exfutbolista y comentarista de televisión, y Cindy Lima, exjugadora profesional de baloncesto, entre otros.

Con este acuerdo, de un año de duración, LALIGA indicó que refuerza su posicionamiento como motor de cambio social en el deporte y afianza su papel en la construcción de un entorno deportivo libre de odio, alineando su estrategia con las políticas públicas y los marcos institucionales que buscan una respuesta global y efectiva frente a esta problemática.