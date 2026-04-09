Tote atiza con dureza a Lopera: "Intentó engañarme para no pagarme"

Tote salió de la cantera del Real Madrid y tuvo una prolífica carrera jugando en varios equipos como el Hércules o el Real Betis Balompié en la temporada 2003/04. El presidente del conjunto verdiblanco en aquellos momentos era Manuel Ruiz de Lopera. Y no se puede afirmar que el bueno de Tote tenga un buen recuerdo del legendario mandatario.

Tote no se ha mordido la lengua en el podcast La Otra Grada. Ha asegurado que guarda un ingrato recuerdo de Lopera, del que afirma que intentó engañarle en los pagos.

"Son gente complicada. Ahí hacen gracia porque ellos tienen arte. Era gracioso él en sí, pero no eran gente seria. Yo soy un tipo muy serio. Me gusta vacilar, pero me gusta la palabra. Yo no firmo nada, te doy la mano y eso lo llevo al fin del mundo aunque me equivoque. Y este te engañaba. Te decía una cosa y no la cumplía y a mí esa gente me desgasta mucho, me hace no preocuparme de lo mío".

No esconde que tuvo varios encontronazos con Lopera: "Entonces, tuve problemas con él. Era lo normal. Intentó engañarme, no pagarme en un momento dado. Tuve que irme cedido al Málaga, tuve un problema con Serra Ferrer, que también era un personaje jodido. Lo que tú acuerdas no te lo quieren respetar. Gente complicada, que te desgasta mucho en el día a día. Entonces preferí irme y olvidarme".

Y sentencia que Sevilla no era su lugar: "Sevilla no era un sitio para mí. Me da pena porque es una afición increíble y un club muy grande, que me encantaba. Y hubiera jugado muchos años en el Betis, pero había algo que no era para mí. Independientemente de que yo me haya equivocado en cosas, pero se veía que no era mi clima".