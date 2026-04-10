Los clubes de LALIGA HYPERMOTION miran al exterior para diversificar sus ingresos y reforzar su marca

La internacionalización se consolida como uno de los ejes estratégicos de LALIGA HYPERMOTION. Cada vez más clubes impulsan su presencia en mercados extranjeros para construir un modelo de negocio que no dependa exclusivamente de los resultados deportivos, este es el caso de equipos como el Real Sporting o el RC Deportivo.

Los rojiblancos celebran 120 años de historia con uno de sus mayores activos intacto, su gran capacidad de generar talento. Su Ciudad Deportiva de Mareo, inaugurada en 1978, fue durante décadas referencia en formación en España y Europa, y con la llegada de los fondos CVC, dentro del plan LALIGA IMPULSO, ha permitido invertir cerca de 17 millones de euros en sus instalaciones. La reforma ha incluido campos, césped, vestuarios y nuevos espacios como una residencia internacional, cabañas para programas nacionales e internacionales y un Sports Bar como nueva línea de negocio.

Detrás de esta transformación hay también una visión de negocio que lidera la presidencia del club, que cuenta con experiencia en el desarrollo de jugadores en entornos donde el fútbol representa una oportunidad real de educación y futuro. Esa filosofía se traslada ahora a Gijón a través de la Academia Internacional, un proyecto que combina alto rendimiento deportivo, programas educativos y turismo deportivo para familias.

La llegada de Grupo Orlegi al Real Sporting supuso "un punto de vista diferente", explica el vicepresidente Ejecutivo David Guerra. "Un club como el nuestro necesita maximizar ingresos en diferentes vías para ser más competitivo en el campo. Es una rueda: generas más, eres eficiente en costes, y reinviertes en el equipo", agrega el directivo.

La importancia de formar nuevos vínculos

A partir de la próxima temporada, todos los proyectos deportivos del club se agruparán bajo la marca Academia Internacional. "Hay 46 millones de mexicano-americanos en Estados Unidos. Eso, combinado con el poder adquisitivo de ese mercado y nuestras conexiones, hace que sea una línea estratégica muy importante", añade Guerra, cuyo objetivo a cinco o diez años es consolidar ese puente entre Asturias y el mercado norteamericano a través del Sporting Internacional, el equipo que sustituirá al actual Sporting C como plataforma para jugadores internacionales y regionales.

En otra vía hacia el fortalecimiento internacional se encuentra el RC Deportivo, con un nombre que resuena más allá de Galicia. Su regreso a LALIGA HYPERMOTION no ha sido solo un alivio deportivo, también ha sido la señal para reactivar una dimensión que el club sabe que es uno de sus mayores activos.

"Hicimos un plan estratégico con un análisis interno y externo para identificar en qué mercados el Dépor podía despertar interés. Los prioritarios son Argentina, Venezuela y Brasil. Pero entendemos que la internacionalización es algo transversal dentro del club, no un departamento aislado. Es también una vía de ingresos. Tenemos muchos fans fuera de España, pero en cierto modo los tenemos sin identificar. Hay una cuenta pendiente ahí, y la estamos trabajando", comenta Alejandro Vidal, responsable Comercial y de Patrocinios del club.

Atracción del aficionado extranjero

La estrategia se articula de forma transversal con la captación y activación de aficionados internacionales, una apuesta fuerte por la comunicación digital orientada al seguidor de fuera, el trabajo institucional con cámaras de comercio y actores locales en esos mercados, y la activación de patrocinios con proyección internacional.

"Estamos empezando a evaluar qué tipo de proyectos deportivos podemos desarrollar: campus, stages, giras. La idea es que en el futuro se conviertan en productos estables y monetizables", destaca Manuel Hallet, director de Expansión y Crecimiento del club.

A todos estos pilares se suma un activo singular, el nuevo Dépor Museo & Tour. Más allá de reforzar el relato histórico del club y el orgullo de su afición, el espacio funciona como zona de hospitalidad modular en días de partido y como reclamo para cruceristas y turistas que visitan A Coruña, abriendo el club a públicos que van mucho más allá del socio local.

Estas iniciativas representan la hoja de ruta de los clubes de LALIGA HYPERMOTION para fortalecer su estructura de negocio. Se trata de un esfuerzo por transformar el prestigio histórico en activos tangibles, posicionando sus marcas en un entorno global cada vez más competitivo.