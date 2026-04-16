LALIGA impulsa la innovación en el fútbol con el estreno de la RefCam en la final de Copa, en colaboración con la RFEF

LALIGA avanza en la innovación tecnológica de las retransmisiones deportivas al liderar el estreno en España de la RefCam, una cámara que ofrece una visión inédita del fútbol desde la perspectiva del árbitro por primera vez en España. Esta tecnología, impulsada por LALIGA, se estrenará en la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se celebrará el próximo 18 de abril en La Cartuja, gracias a un acuerdo entre LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RefCam es una cámara integrada en la diadema del árbitro, que permite mostrar en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido, ofreciendo una perspectiva completamente nueva del juego. A través de esta innovadora tecnología, los aficionados podrán experimentar la velocidad, la presión y la proximidad de cada jugada desde el corazón de la acción, como nunca antes se había visto en el fútbol profesional.

Este estreno no solo marca un hito en la retransmisión de fútbol en España, sino que también refuerza el compromiso de LALIGA con la evolución constante de la experiencia audiovisual del fútbol. La integración de la RefCam en la retransmisión incluye también el uso de un micrófono integrado en la diadema del árbitro, lo que aportará una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y mejorará la transparencia y cercanía entre el juego y la audiencia. Este audio adicional permitirá a los espectadores conectar de manera más directa con el desarrollo del partido y con las decisiones tomadas por los árbitros.

Gran cambio en el fútbol español

La RefCam no solo será un elemento innovador en la final de la Copa del Rey, sino que se implantará también en LALIGA. A partir del 22 de abril, esta nueva tecnología se utilizará en un partido por jornada, comenzando con encuentros de gran relevancia como el FC Barcelona vs RC Celta y el Real Betis vs Real Madrid. Posteriormente, también estará presente en partidos como el Valencia CF vs Atlético de Madrid y el clásico FC Barcelona vs Real Madrid, llevando la experiencia de los aficionados a un nuevo nivel.

Desarrollada por MindFly, una empresa líder en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos, la RefCam ha sido sometida a un exhaustivo proceso de pruebas en competición para garantizar su alta calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad en condiciones de alta movilidad. Gracias a un modelo avanzado de conectividad con antenas distribuidas en el estadio, la señal de la cámara se transmite de manera nítida y continua hacia la unidad móvil de producción, asegurando que la experiencia sea fluida y libre de interrupciones.

La incorporación de la RefCam a las retransmisiones de LALIGA responde a una estrategia clara de la competición para seguir evolucionando la manera en que los aficionados consumen fútbol. Este primer paso hacia la implementación de la RefCam es solo el inicio de un proyecto más ambicioso para seguir redefiniendo la narrativa audiovisual del fútbol y seguir acercando el juego a los aficionados de todo el mundo.