Bordalás se convierte en leyenda de Getafe: el Ayuntamiento le nombra 'hijo adoptivo' de la ciudad

El Ayuntamiento de Getafe inició este martes el expediente para conceder al entrenador José Bordalás el título de 'hijo adoptivo' de la ciudad del sur de Madrid, según informó el club azulón a través de un comunicado oficial.

A través de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, el consistorio, según recoge el citado comunicado, "pretende reconocer la destacada labor" del entrenador del Getafe, su fidelidad al club y su plena identificación con los valores de esfuerzo, sacrificio y superación "que caracterizan a la ciudad".

"La etapa de Bordalás al frente del equipo se ha convertido en un referente de éxito, marcada por dos momentos clave en situaciones especialmente exigentes. En su primera etapa, lideró el denominado 'milagro del ascenso' en la campaña 2016/17, cuando logró revertir una situación crítica -con el equipo en puestos de descenso a Segunda B- para devolverlo a Primera División en menos de una temporada", recuerda.

Además, incide en que su regreso al Getafe en 2023 tras su paso por el Valencia puso de manifiesto su compromiso con el club y con la ciudad para hacerse cargo del club azulón en otro momento delicado, al borde de los puestos de descenso y con siete jornadas por disputarse tras las que finalmente consiguió la salvación.

"Durante su dirección, el club ha firmado algunos de los momentos más destacados de nuestra historia reciente, como la histórica quinta posición lograda en la temporada 2018/19 con 59 puntos, que permitió el regreso a competiciones europeas", apunta.

También rememora que Bordalás estuvo presente en la Liga Europa de la temporada 2019/20, en la que brilló con una eliminatoria excepcional ante el Ajax "que volvió a situar a Getafe en el panorama internacional".

"La propuesta cuenta con el respaldo de la afición, representada por la Federación de Peñas, que considera fundamental reconocer institucionalmente a una figura tan influyente en la historia reciente del municipio", añade.

Por último, asegura que tras más de ocho temporadas al frente del Getafe, Bordalás ha sido una pieza clave en la consolidación del club azulón en Primera División, donde ha competido en 21 de sus últimas 22 temporadas.