El palo de Javier Tebas a Arbeloa: "Un día dice una cosa, luego dice otra..."

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha mostrado en los últimos tiempos su descontento con las decisiones arbitrales que, en su opinión, han perjudicado a su equipo. Desde un posible penalti a Kylian Mbappé frente al Girona que Javier Alberola Rojas no pitó en el Bernabéu (1-1), hasta ciertas decisiones polémicas arbitrales, por parte del esloveno Slavko Vincic —como la expulsión de Eduardo Camavinga— en la vuelta de cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena (4-3).

Ante estas quejas, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no ha dudado en responder al técnico salmantino. Lo hacía este lunes en el seminario Geopolítica y Deportes, celebrado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en Madrid, donde Tebas invitó a los blancos a seguir compitiendo en Liga para tratar de pelearle el título al Barcelona.

"¿Arbeloa? Ya lo oí. Un día dice una cosa, luego dice otra, luego... tal, hay otros que opinan otra cosa. Creo que el Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo, queda Liga, quedan puntos suficientes para pelear por la Liga porque el Barcelona no va a ganar todo ni muchísimo menos. Estoy convencido, quedan puntos suficientes para seguir compitiendo".

🚨 Javier Tebas 🇪🇸, président de la Liga : « 𝗟𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗻𝗲 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻, le Real Madrid peut encore se battre pour le titre ! » 🗣️ pic.twitter.com/wOOmtwJWtP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2026

Dardo a Florentino Pérez

Siguiendo sobre las quejas de Arbeloa en el Real Madrid, Javier Tebas habló del discurso del técnico de los blancos ante Girona y Bayern de Múnich: "Si habla del partido del Girona, el otro día con el Bayern decían del árbitro del Bayern, era el mismo discurso pero con el del Bayern, porque era esloveno".

Tebas también quiso hablar de su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Así, el presidente de LaLiga apostó por el entendimiento a la hora de hablar sobre fútbol profesional y no a nivel personal: "No me marco las líneas de entenderme con Florentino a nivel personal, me marco las formas de entender el fútbol profesional y eso es lo que nos diferencia. Ha quedado patente que toda Europa no está de acuerdo con la forma de pensar de Florentino, por lo tanto no iba por mal camino que el modelo no era el que defendía él".

Precisamente en relación a ese fútbol del futuro, Javier Tebas adelantó que el fuera de juego automático estará en uso la próxima temporada en LaLiga EA Sports, apostando incluso por que sea en la primera jornada del campeonato: "Ya está en marcha. Depende de cuestiones tecnológicas, pero el fuera de juego automático estará ya la temporada que viene y espero que desde la primera jornada".

Asimismo, Tebas augura que en un futuro no demasiado lejano se podrá celebrar un partido de Primera División en el extranjero, después de toda la polémica con el Villarreal-Barcelona que, en principio, se iba a haber jugado el pasado mes de diciembre en Miami (EEUU). "Es una de las patas de la geopolítica, creo que un día eso ocurrirá. Hoy está complicado porque instituciones internacionales han tomado demasiado partido sin haber estudiado bien el asunto, pero yo creo que un partido, vuelvo a insistir, porque se habla en plural pero es un partido, marca un tema de geopolítica clara no solo del deporte sino de política del país", concluyó Javier Tebas.