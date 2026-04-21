Giráldez, convencido de dar la campanada en el Camp Nou y poner picante a la Liga

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, asume la dificultad de derrotar al Barcelona en su estadio, donde el líder de LaLiga no ha cedido ningún punto hasta el momento.

"Vamos al campo del líder, donde lo ha ganado todo. Intentaremos ser los primeros en conseguirlo. Tenemos que estar perfectos en el plano defensivo y hacerles daño en ataque. Para mí, el Barcelona tiene todos los recursos ofensivos que puede tener un equipo de fútbol", comentó.

En la rueda de prensa previa al duelo del Camp Nou, el técnico gallego recordó que su equipo le ha hecho "daño" en los partidos que ha jugado contra el conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick.

"El año pasado estuvimos cerca de ganar allí. No fuimos capaces después del 1-3 ni de ir en avanzado con todo ni de cerrarnos bien atrás. Nos quedamos un poco a medias y por ahí van un poco los tiros", apuntó.

Giráldez reconoce que el Celta necesita recuperar su "mejor nivel" porque en los últimos partidos no ha ofrecido su "mejor versión" y por delante tiene siete partidos para sacar, por segundo año consecutivo, un billete para Europa.

"Por delante tenemos un calendario difícil, pero estamos sextos, en una situación privilegiada para volver a repetir el año que viene en Europa", comentó el preparador del Celta, al que no preocupa la lumbalgia de Carl Starfelt pese a que sin el central sueco han encajado 15 goles en 5 partidos.

"Él es el primero que está preocupado porque no está evolucionando bien de la lesión. Ahora mismo no está haciendo nada con el grupo, vamos día a día viendo cómo está y ojalá pueda estar lo antes posible", aseveró.

Finalmente, tras recordar que la clasificación para una competición continental "no era un objetivo" a principio de temporada, Giráldez habló del estado de forma del internacional español Borja Iglesias.

"Estoy convencido de que nos va a aportar mucho de aquí a final de temporada. Es normal que haya momentos en los que jugadores que han tenido mucha importancia no les salgan tan bien las cosas. Borja ha tenido mucho menos descanso porque ha ido con la Selección. Habrá que dosificar sus minutos", concluyó.