El Real Madrid volvió a casa, a su santuario del Santiago Bernabéu, tras la derrota en Champions frente al Bayern para medirse al Deportivo Alavés. La afición merengue, que pinta a que tendrá un segundo año en blanco en cuanto a títulos importantes se refiere, dictó sentencia ante los babazorros.

En una temporada marcada por la irregularidad, hay claves que explican la mediocre temporada de los merengues. Una de ellas ha sido la escasa capacidad de coexistir para hacer competitivo al equipo de dos de sus máximas estrellas, Vinicius y Mbappé. Parte de la afición considera que el brasileño y el galo no estuvieron a su mejor nivel contra el Bayern y que fue una de las grandes razones de la eliminación del equipo que preside Florentino Pérez.

Vinicius, que pidió perdón tras anotar un golazo que suponía el 2-0, volvió a recibir pitos de su propia afición.

Los pitos del Bernabéu a Vinicius#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/i4bVjOYRFU — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

Por su parte, Mbappé también recibió, por primera vez desde que viste de merengue, silbidos de los fans merengues.

Mbappé, q ha marcado el gol que adelanta al Madrid, se ve tras un gran control solo contra 2 defensas y el portero, q está mal colocado, intenta una difícil vaselina, falla y el Bernabéu pita. Explicadme por qué, debo haberme perdido algo https://t.co/FuOqxlElH5 — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) April 21, 2026

La pregunta, que parece que en el club aún no quieren abordar, es muy clara. ¿Pueden jugar juntos Mbappé y Vinicius y que el equipo sea competitivo? Dos años en blanco, tres entrenadores después y la sensación de que colectivamente el equipo lo nota en tareas de intendencia y en ataque, con ambos jugadores cayendo por el mismo perfil -banda izquierda- y con movimientos similares y sin tener demasiada conexión, la ausencia de un delantero centro que ataque el área se agiganta demasiado.

Hay que recordar que Vinicius remata contrato el 30 de junio de 2027. Este verano habrá que tomar una decisión con el futuro del brasileño.

Camavinga, también señalado

Otro de los jugadores que quedó tocado tras el partido de este martes ante el Deportivo Alavés fue Eduardo Camavinga. El galo fue el gran señalado tras la eliminación frente al Bayern por esa rigurosísima expulsión que sufrió y que dejó al equipo vendido en la recta final de la eliminatoria. Su salida al campo en la segunda parte estuvo marcada por una sonora pitada.

La reacción del Bernabéu en el cambio de Camavinga#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Mt2DCsrHfQ — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

El Madrid, que espera el partido del Barcelona ante el Celta este miércoles, ganó 2-1 al Alavés con tantos precisamente de Mbappé y Vinicius y está ahora mismo a 6 puntos del liderato y tiene aún que ir al Camp Nou para tener un enfrentamiento directo frente al conjunto azulgrana. En la directiva, aunque no se pierde la esperanza, se piensa más en la planificación de la próxima temporada en la que hay que tomar decisiones estructurales capitales -quién va a ser el nuevo entrenador, fichajes importantes de centrales, medio centro, delantero centro... ¿Van a seguir seguro Mbappé y Vinicius?-... Verano importantísimo para el futuro a medio plazo del equipo.