El Cádiz e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo hasta final de temporada, informó el club andaluz.

"Con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés o Deportivo de La Coruña, entre otros. En la presente temporada ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre", señala el comunicado del Cádiz, que añade que "el técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde".

Antes, el Cádiz había anunciado la destitución de Sergio González como entrenador del equipo debido a la mala racha de resultados en LaLiga Hypermotion.

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El técnico catalán inició su segunda etapa en el banquillo andaluz el pasado 9 de marzo para sustituir a Gaizka Garitano y desde entonces solo ha ganado un partido y perdido seis de los siete que ha dirigido a los cadistas.

El equipo amarillo está situado en la decimoctava plaza de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al acumular 38 por los 35 del Zaragoza, que es el que marca la zona de la pérdida de la categoría.

El Cádiz anunció horas después quién es su sustituto, un técnico nacido en San Sebastián, que el pasado marzo cumplió 54 años y que desde este mismo miércoles empieza a preparar el próximo partido, en el que el conjunto andaluz recibe a Las Palmas en la trigésima séptima jornada liguera.