Lamine Yamal da el susto: se retira lesionado y podría estar varias semanas en el dique seco

El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda. Un problema físico que le podría tener varias semanas en el dique seco.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji. Sin embargo, el partido no se ha reanudado tras esta acción, debido a una emergencia médica en la grada, tal y como determina el protocolo de la LaLiga.

Susto en la grada

El partido se ha reanudado tras estar unos 20 minutos interrumpido por una incidencia médica de un aficionado en la grada del Spotify Camp Nou.

La incidencia se produjo justo después del tanto de penalti transformado por Lamine Yamal en el minuto 40. Fue un jugador del Celta el que alertó de la situación a los árbitros y, rápidamente, los servicios médicos del Barcelona se dirigieron a la zona del lateral del estadio.

El club avisó de la situación por la megafonía y el partido estuvo interrumpido unos 20 minutos hasta que los servicios médicos finalizaron con éxito la atención a dicho aficionado.