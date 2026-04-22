Un jugador del Getafe acusa a Oyarzabal de insultar a su mujer "con la mano en la boca, esos son sus valores"

Lío entre los jugadores de la Real Sociedad, reciente campeón de la Copa del Rey, y los jugadores del Getafe al finalizar el encuentro con victoria para los de José Bordalás en el templo de los donostiarras. El enfrentamiento no ha quedado ahí y ha habido un rifirrafe entre el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, y Juan Iglesias, defensa del Getafe.

"El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", estas han sido las palabras que ha denunciado Juan Iglesias tras la tangana final del partido.

Tangana final en el Real Sociedad 🆚 Getafe#LALIGAenDAZN⚽️ pic.twitter.com/haMS79xaX5 — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2026

El jugador del Getafe no ha querido desvelar lo que supuestamente le ha dicho Mikel Oyarzabal y ha dicho que "eso me lo quedo para mí". Con su triunfo por 0-1, el Getafe ha amargado el triunfo de la Copa del Rey a los donostiarras, que llegaban con la resaca de levantar el trofeo después de ganar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid.