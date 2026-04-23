El plan de dos históricos de Segunda para ganar dinero lejos del césped

En el marco de la V Jornada de Clubes organizada por LaLiga en PortAventura World, la UD Las Palmas y el Cádiz CF pusieron sobre la mesa sus respectivos proyectos de base tecnológica, tan distintos en forma como similares en fondo, con el foco en la búsqueda de modelos más sostenibles, más conectados y capaces de generar nuevas líneas de negocio para robustecer las finanzas de los clubes.

Mientras la UD Las Palmas apuesta por la inteligencia artificial como herramienta de cohesión interna y democratización del conocimiento dentro del club, el Cádiz CF ha dado un paso más en la optimización y dirección de los mercados internacionales, creando una filial tecnológica cotizada en el Nasdaq con vocación de generar ingresos propios e independientes del rendimiento deportivo. Dos modelos complementarios que ilustran la diversidad de caminos que los clubes de la LaLiga HyperMotion están explorando para construir instituciones más sólidas.

El proyecto del equipo amarillo se llama Wayya. Un término de raíz guanche que resume la filosofía con la que el club ha decidido adentrarse en la inteligencia artificial, que es conectar tecnología con identidad. "Nosotros siempre intentamos crear ese vínculo con el origen en todos los ámbitos del club", explica Patricio Viñayo, director general de la entidad grancanaria. "Si vamos a un concepto de proyecto de inteligencia artificial, ese no puede ser el del reemplazo humano. Tiene que ser algo que nos personalice, que tenga el carácter que intentamos nosotros dotar a todas nuestras iniciativas".

La plataforma, concebida como un superagente de la que cuelgan agentes especializados por área de conocimiento, conecta departamentos tan distintos como la dirección deportiva, el scouting, el análisis de juego, la comunicación o el marketing. El objetivo, en palabras de Viñayo, es claro: "Generar una gran herramienta que interconecte todos los departamentos del club, que automatice procesos y que, cuando te los simplifica, el resultado sea una productividad mejorada".

Una visión que, en boca de su director general, se resume con una frase que escapa de la jerga tecnológica para aterrizar en algo mucho más humano: "Gran parte del empresariado ve la IA como un reemplazo humano, y nosotros estamos dando otro giro: estamos humanizando la IA. Si tú creas comunidad, quiere decir que favoreces la relación entre las personas. Ayudarnos y no sustituirnos".

Por su parte, el Cádiz CF ha elegido un camino diferente para construir su futuro, el de crear una filial tecnológica cotizada en el Nasdaq, con activos propios y vocación de generar ingresos independientes del rendimiento deportivo. Su presidente, Manuel Vizcaíno, resume la lógica sin rodeos: "El objetivo no es otro que conseguir ingresos que no dependan del balón".

El origen del proyecto está vinculado a los fondos CVC del Plan Impulso de LaLiga; así nació la Ciudad Tecnológica del Deporte, ubicada en El Puerto de Santa María. Desde allí se ha articulado un plan sobre tres pilares: el Centro de Eventos, la marca Mágico González y Nomadar Corporation, a través de su programa de entrenamiento de alto rendimiento (HPT). La salida al Nasdaq ha permitido además atraer inversores externos y patrocinadores estratégicos como JP Financial, que da nombre tanto al estadio del club gaditano (JP Financial Estadio) como al del futuro centro de eventos (JP Financial Arena).

Pero más allá de los activos y la cotización, la lógica del modelo es tan lineal como deliberada, y Vizcaíno la expresa con claridad: "Nosotros queremos tener los mejores jugadores dentro del terreno de juego. Si los ingresos dependen exclusivamente de la categoría, dependen de muchas variables. Pero si conseguimos ingresos extraordinarios, esos ingresos nos permitirán que en la categoría que estemos tengamos mejores jugadores, mejor límite salarial, y si tenemos mejores jugadores seguro tendremos mejores resultados".

El sueño de Vizcaíno para este proyecto es tan ambicioso como directo: "Me imagino con una filial que tiene una serie de actividades y una serie de activos que producen un beneficio que directamente se inyecta en la sangre del club deportivo".

Los proyectos de UD Las Palmas y Cádiz CF representan dos formas distintas, pero reveladoras de entender el presente y el futuro del fútbol profesional en España. Entre la IA y la optimización de activos internacionales, los clubes de LaLiga HyperMotion quieren competir de manera más sostenible en el tiempo y la tecnología es una aliada para que ese futuro sea ya una realidad.