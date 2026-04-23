El Rayo Vallecano, con un gol de Sergio Camello a pocos minutos del final, dio un paso decisivo hacia la salvación al derrotar este jueves por 1-0 a un Espanyol que desperdició un penalti con empate detenido por Cárdenas para prolongar su crisis, al encadenar su decimoquinta jornada sin ganar, lo que le condena a sufrir en la recta final del campeonato.

Los vallecanos, a pesar de las bajas y de tener la mente en la histórica semifinal de la Liga Conferencia ante el Estrasburgo del próximo jueves, se embolsaron una victoria que les hace empatar a puntos con el Espanyol y coger aire en la carrera por escapar del trío de descenso, con cinco puntos de separación.

En el día de San Jordi, el conjunto catalán, con una rosa en su equipación, se conjuró en enterrar el mal fario que le acompaña este año, pero se encontró con un nuevo revés que supone su undécima derrota en su racha negativa a pesar de tener el encuentro de cara con la pena máxima que erró Kike García.

Los de Iñigo Pérez, con Alemao de nuevo como ariete, salieron con ganas de correr y de avivar el juego, aunque el Espanyol no se acomplejó y mostró su ánimo de ser vertical.

Ante las bajas en defensa de Lejeune, Luiz Felipe y Mendy, Iñigo Pérez recurrió a Ciss y al joven neerlandés Jozhua Vertrouwd, lo que animó a Manolo González a apostar en punta por Kike García y Roberto, una dupla poco habitual de inicio.

Tras un par de llegadas por parte del Rayo, una con protesta al caer Isi en la orilla del área desequilibrado por Pere Milla, fue el conjunto catalán el que protagonizó el primer fogonazo.

Edu Expósito se encontró con un balón propicio para chutarlo con el empeine y dirigirlo a la escuadra, lo que obligó a volar a Cárdenas, titular por segunda jornada seguida por las molestias de Batalla, en la acción más sobresaliente de la primera mitad.

Poco después, Roberto dispuso de otra ocasión clara que se topó con la punta de la bota de Óscar Valentín para desviarla a córner.

Los sustos desconcertaron a los de Iñigo Pérez y parecieron entregar el mando a los periquitos, mejor posicionados en el campo en el primer tercio del encuentro, aunque no generaron más peligro antes del descanso.

Con Isi como referencia, el Rayo se sacudió el dominio de su rival e hizo trabajar a Dmitrovic en un par de aproximaciones en el último cuarto de la primera mitad, la más peligrosa concluida con un cabezazo de Alemao que detuvo el serbio en la base de un poste.

El partido pudo ver ampliado el electrónico en un final enloquecido, pero finalmente se inclinó del lado local, que sumó como alegría extra la reaparición en la recta final del central ghanés Mumin después de trece meses alejado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla.

Ficha técnica :

Rayo Vallecano, 1: Cárdenas; Ratiu, Pathé Ciss, Vertrouwd (Mumin, m. 81), Pep Chavarría; Óscar Valentín, (Unai López, m. 76) Pedro Díaz (Sergio Camello, m. 81); Pacha Espino (Ilias Akhomach, m. 58), Isi, De Frutos; y Alemao (Gumbau, m. 76).

Espanyol, 0: Dmitrovic; El Hilali, Calero (Riedel, m. 78), Cabrera, Romero; Pol Lozano (Pickel, m.46), Edu Expósito, Pere Milla, (Miguel Rubio, m. 90), Dolan (Ngonge, m. 78); Kike García y Roberto (Terrats, m. 67).

Gol: 1-0, m.87: Sergio Camello.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Batalla (m. 35 y, Ciss (m. 50), del Rayo Vallecano; y a Pere Milla (m. 2), Pol Lozano (m. 19) y Ngonge (m. 83), del Espanyol.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de Primera División disputado en el Estadio de Vallecas. El encuentro se interrumpió durante dos minutos en la primera mitad por una incidencia de un aficionado en la grada y se demoró el comienzo de la segunda para arreglar la red de la portería rayista.