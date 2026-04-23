Kylian Mbappé tiene una peligrosa tendencia a llamar la atención. Desgraciadamente para el Real Madrid, desde su llegada ha sido noticia más por sus comportamientos fuera del terreno de juego que por lo hecho con la camiseta del conjunto merengue. La última del galo llegó desde sus redes sociales. A Mbappé, en pleno debate sobre el próximo entrenador del Real Madrid y con la Liga casi imposible pero aún en juego, le pareció una maravillosa idea darle like a una publicación que vinculaba el regreso de José Mourinho al Real Madrid la próxima temporada. La publicación planteaba si el técnico portugués podría potenciar al francés de la misma manera que en su momento elevó el rendimiento goleador de Cristiano Ronaldo.

Mbappé le hizo un guiño doble a dicha publicación: compararse con Cristiano Ronaldo y dar su aprobación a la posible vuelta de The Special One.

El ruido generado por tal acción de Kylian fue tremendo. La repercusión llegó incluso a la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, que en la previa del duelo contra el Betis tuvo que afrontar en las preguntas de la prensa el asunto: "No me molesta ni me importa que le dé un like a Mourinho, a Julia Roberts... no pasa nada, son cosas que no tienen importancia. Mi objetivo no es mi cargo, es que el Madrid gane cada partido por respeto al escudo".

Arbeloa le quitó ruido al asunto, pero desde luego a nadie le gusta que le intenten mover la silla cuando más inestable está.

El origen del viaje era médico. Esas malditas molestias que lleva arrastrando bastante tiempo —desde el duelo ante el Celta del pasado 7 de diciembre— y que no le impidieron jugar en Copa del Rey ante el Talavera cuando ansiaba igualar el récord de goles anotados con el conjunto merengue en un año natural —terminó empatando con Cristiano con 59—. Un tremendo error. Desde entonces no está al 100% y ya se ha perdido unos cuantos encuentros.

Mbappé no juega desde la derrota sufrida ante Osasuna el 21 de febrero en El Sadar (2-1) y no estará este miércoles en la Champions League ante el Manchester City. El atacante francés se ha perdido los encuentros ante el Benfica, el Getafe y el Celta y no se sabe a ciencia cierta cuándo volverá a estar disponible.

La semana fantástica parisina

En la cúpula del Real Madrid hay gente muy disgustada con la actitud de Mbappé. No ha gustado nada este ruido innecesario por un like sin sentido, como tampoco lo hizo el hecho de cómo trató su semana en París cuando fue a consultar una segunda opinión médica sobre su esguince de rodilla.

Su semana en Francia le costó resquemor en parte de la cúpula del Real Madrid, que no entiende cómo puede exponerse públicamente como lo hizo cuando el Madrid estaba jugándose sus opciones ligueras y encima estando tocado.

Y es que Mbappé fue visto disfrutando de la noche parisina al tiempo que el Madrid se enfrentaba al Getafe y al Celta. Ante el conjunto madrileño y, según apunta el diario L'Équipe, Kylian fue pillado compartiendo una salida nocturna junto a Achraf Hakimi y otros compañeros. Ante los olívicos disfrutó de un homenaje gastronómico.

En el Madrid consideraron una irresponsabilidad tener problemas físicos e irte de mandanga y, además, dice muy poco de ti como compañero y supuesto líder el que, mientras tu equipo juega, a ti te importe entre poco y nada y, en vez de seguir el partido, se te vea públicamente pasando completamente de tu equipo.

Está en su tiempo libre y puede hacer lo que quiera, pero como líder, como compañero, es una actitud que deja muchísimo que desear y así lo piensan también algunas voces autorizadas de la planta noble del Bernabéu.

Airear lo disgustado que estaba con los servicios médicos del Real Madrid y el error que cometieron en su diagnóstico tampoco sentó bien.

Mbappé, que va camino de terminar en blanco en cuanto a títulos importantes se refiere su segunda temporada en el Real Madrid, no termina de llenar el ojo ni con su juego ni con su ausencia de liderazgo a la planta noble del Santiago Bernabéu. La próxima temporada, ya sin Arbeloa y puede que con José Mourinho —es uno de los candidatos que más gusta a Florentino Pérez—, habrá que ver si el muchacho es capaz de ser más noticia por desplegar su tremendo talento en el campo que por sus niñadas fuera del mismo.