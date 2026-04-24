Excelentes noticias para Simeone desde el parte médico

David Hancko y Alexander Sorloth, futbolistas del Atlético de Madrid, se ejercitaron este viernes con el grupo en el último entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Athletic Club, con lo que ambos podrían estar ya disponibles y dentro de la convocatoria para el encuentro con el conjunto bilbaíno.

Hancko ha sido baja los últimos cuatro choques por un esguince en el tobillo, mientras que Sorloth se quedó fuera del último duelo ante el Elche por una contusión sufrida en la final de la Copa del Rey y que lo había mantenido al margen desde entonces. El noruego estará disponible para el choque frente al conjunto bilbaíno mientras el central eslovaco se reservará para ponerse a tope para la ida de las semifinales de Champions frente al Arsenal el miércoles en el Metropolitano.

Aún no se entrenan con el grupo ni Ademola Lookman, también con molestias de la final de la Copa, ni José María Giménez, lesionado hace tres semanas y que sigue con su proceso de recuperación aparte del grupo. Ninguno de los dos jugará contra el Athletic.

Además, Thiago Almada es baja para el partido de este sábado por su expulsión con tarjeta roja directa ante el Elche.

En ese choque descansaron en la convocatoria Julián Alvarez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente y Koke Resurrección, que se entrenaron con normalidad y que volverán a la citación para recibir al Athletic.