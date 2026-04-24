¿Hay opciones reales de que José Mourinho entrene al Real Madrid la próxima temporada?

El Real Madrid es una incógnita de cara al próximo curso. Habrá fichajes, nada de revolución en el plantel como muchos esperan, y vendrá un nuevo técnico -Arbeloa, que ha convencido a gran parte de la cúpula merengue tras coger un equipo roto a mitad de temporada y de manera urgente no cuenta con el respaldo de un Florentino Pérez que considera que la losa de no ganar ningún título es demasiado pesada-.

Muchos son los nombres que suenan en las altas esferas del Bernabéu: Allegri, Scaloni, Jürgen Klopp, Maresca, Didier Deschamps, Zinedine Zidane -es el que más le gusta a Florentino Pérez pero ya se ha comprometido con la selección francesa después del Mundial-... otro nombre que gusta y mucho a Pérez es el de José Mourinho. El técnico luso dejó un excelente sabor de boca tras su paso por el Real Madrid en una etapa donde consiguió conjugar y minimizar al mejor Barcelona de la historia además de fundir a Pep Guardiola.

Mourinho, que tiene contrato con el Benfica la próxima temporada y en Lisboa están encantados con su trabajo y como consiguió cambiar la dinámica de un equipo que ha mejorado mucho desde la llegada de The Special One.

A pesar de tener contrato en vigor, ¿tendría opciones de entrenar al Real Madrid en caso de que Florentino Pérez se decida a ir con todo a por él?

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Aunque remota, la posibilidad de que Mourinho vuelva a ser entrenador del Real Madrid 13 años después es real. Y es que hay una cláusula de salida que podría activar Mou para irse gratis. Eso si, tiene fecha de caducidad. Se termina 10 días después de que el Benfica juegue su último partido.

Mourinho, que está encantado en Lisboa, no dejaría pasar la oportunidad de volver a un Real Madrid que siempre se ha quedado marcado en su corazón. Además, en su última rueda de prensa en Lisboa, José dejó la puerta abierta a salir este verano cuando un periodista preguntó al técnico si podría garantizar que la próxima temporada estará en el Benfica, ya que es extraño que, faltándole sólo ese año de contrato, no haya renovado aún. La respuesta de Mourinho fue muy significativa: "¿Y tú, puedes garantizar que el año que viene estarás en la RTP (cadena de TV pública portuguesa)".

Una rueda de prensa que se hizo viral por la contestación que le dio el periodista luso al técnico del Benfica. Tirando de arte espetó: "Como no me quiere nadie, si te puedo garantizar que seguiré la próxima temporada en RTP". Una respuesta de genio que hizo que Mou se destornillara.

Su entorno, según apuntó el diario As, ya le ha ofrecido al Real Madrid aunque a Mourinho no le hace ninguna gracia que se especule con su nombre sin que se haya entablado negociación alguna.