El Atlético se impone al Athletic con Sorloth de héroe y la lesión de Pablo Barrios

El Atlético de Madrid se impuso al Athletic Club por 3-2 en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en un encuentro que devolvió la victoria a los de Diego Pablo Simeone tras varias semanas sin lograrla, pero que dejó la preocupación por la lesión de Pablo Barrios.

El equipo bilbaíno comenzó con intensidad y generó peligro desde el inicio. En el minuto 22, Aitor Paredes adelantó al Athletic tras un saque de esquina ejecutado por Íñigo Ruiz de Galarreta, aprovechando un error defensivo de Clément Lenglet. El central francés volvió a quedar señalado en una jugada a balón parado, una de las debilidades recurrentes del conjunto rojiblanco esta temporada.

Lenglet y Oblak no se entendieron... así fue la jugada que precedió el córner del 0-1 del Athletic #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/UHd5mrT5P5 — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

Reacción tras el descanso

El Atlético mejoró tras el paso por vestuarios. Antoine Griezmann igualó el marcador en el minuto 49 tras una jugada iniciada por Pablo Barrios y culminada con un disparo que superó a Unai Simón. El empate activó al conjunto local, que apenas cinco minutos después logró darle la vuelta al marcador.

Barrios volvió a ser protagonista en la acción del 2-1, iniciando un contragolpe que finalizó Alexander Sorloth tras una combinación con Álex Baena. El delantero noruego definió con precisión para confirmar la reacción de su equipo.

Se juntaron Baena y Sorloth... y el Atleti volvió a sonreír ✨ La jugada que se han fabricado entre estos dos es puro fútbol de salón 💃 #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/bEp99p5TFb — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

La remontada quedó empañada por la lesión de Pablo Barrios. El centrocampista se retiró tras notar molestias en su pierna izquierda, obligando a Simeone a reorganizar el centro del campo con la entrada de Johnny Cardoso. Su estado físico queda pendiente de evolución a pocos días del compromiso europeo.

El técnico argentino introdujo más cambios pensando en la gestión de minutos, retirando a jugadores como Marcos Llorente y Griezmann, mientras el Athletic trataba de recuperar terreno con las entradas de Oihan Sancet y Robert Navarro.

El momento en el que Pablo Barrios ha vuelto a caer lesionado 😓#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/QNJWAsFRaZ — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

El Athletic generó ocasiones en la recta final, especialmente a través de Robert Navarro y Álex Berenguer, aunque sin acierto. En el tiempo añadido, Sorloth firmó su doblete tras aprovechar un balón largo de Nahuel Molina y batir a Unai Simón con un disparo cruzado.

Sorloth se viste de héroe con un doblete... ¡PERO SE HACE DAÑO MARCANDO EL 3-1! 😱#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/QSiKmHdxvN — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

A pesar del 3-1, el conjunto visitante recortó distancias con un gol de Gorka Guruzeta tras un centro lateral, poniendo incertidumbre en los últimos instantes. Jan Oblak, que regresaba a la titularidad tras una lesión, dejó algunas dudas en su actuación.

El Atlético alcanza así los 60 puntos en Liga, mientras que el Athletic se mantiene con 41 puntos tras esta derrota.