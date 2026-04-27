Devastadoras noticias para el Real Madrid desde el parte médico

El Real Madrid sigue muy lastrado por la acumulación de lesiones. Hay novedades en el parte médico.

Kylian Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el objetivo es que esté de vuelta para el Clásico en el Spotify Camp Nou del próximo 10 de mayo, en tanto que el brasileño Éder Militão será operado esta semana en Finlandia de la nueva lesión sufrida en el encuentro ante el Deportivo Alavés.

El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas (resonancia) para conocer con más precisión sus dolencias. Según el parte médico emitido por el club blanco, "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

Mbappé pidió el cambio en la segunda mitad del encuentro del pasado viernes en La Cartuja ante el Real Betis y fue reemplazado por el canterano Gonzalo García en el minuto 82. Se temía por una lesión más importante, pero, según las últimas pruebas, en principio tan solo está garantizado que no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa el domingo en el feudo del RCD Espanyol, partido en el que el Barcelona se podría proclamar campeón de LaLiga.

No obstante, el máximo artillero de la competición hará todo lo que pueda para estar a disposición en la siguiente jornada, el 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona.

Militão, cinco meses de baja

Mientras tanto, Militão, que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en los isquiotibiales, finalmente será operado en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El brasileño, que estuvo cerca de cuatro meses de baja por el problema sufrido en diciembre ante el RC Celta de Vigo —reapareció el 4 de abril en Mallorca—, volvió a lesionarse en la primera mitad del partido frente al Alavés de la trigésima tercera jornada y tuvo que ser reemplazado por el alemán Antonio Rüdiger.

Ahora el club quiere que se opere y, aunque se pierda cerca de cinco meses con el verano de por medio, espera que quede completamente rehabilitado para el fútbol de élite.

Buena noticia con Carvajal

Por su parte, Carvajal podrá estar en la convocatoria para el partido ante el RCD Espanyol, pero con un golpe en el pie izquierdo hizo trabajo en el gimnasio y no participó en el entrenamiento de este lunes junto al resto de compañeros, al igual que Mbappé y Militão, así como el turco Arda Güler, el belga Thibaut Courtois y el brasileño Rodrygo Goes, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.