El aplaudido discurso de Camello sobre el VAR y el nuevo fútbol que retrata a los de traje y corbata

El fútbol moderno cada día desencanta a más y más gente. La introducción de herramientas como el VAR que, mal utilizadas, lo único que consiguen es desnaturalizar el fútbol y servir para manipular resultados tiene numerosos críticos.

Gran parte de los aficionados que han disfrutado con el fútbol de siempre se muestran indignados con las moderneces que imponen los hombres de traje y corbata, de los que muchos lo más redondo que han visto en su vida es una lavadora.

Futbolistas, presidentes y entrenadores se han mostrado en bastantes ocasiones en contra de la aplicación del VAR, pero se nota que muchos se han tenido que morder la lengua. Por eso mismo son tan poco usuales y tan loables las palabras que pronunció Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, tras el encuentro que su equipo empató a 3 contra la Real Sociedad.

🗣️ "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. En lo que se está convirtiendo esto es una m*****" El enfado de Sergio Camello con el arbitraje en el Rayo Vallecano vs Real Sociedad#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/tzLDh9H5i6 — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

"Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas y ahora ya no es eso", dijo Camello, en declaraciones a Movistar Plus.

El delantero del Rayo analizó, desde su punto de vista, una de las jugadas polémicas del partido, la que terminó con un gol anulado a su compañero Pedro Díaz por una falta previa de Ratiu sobre Pablo Marín que fue señalada como penalti en contra tras consulta del VAR.

"Van a ver una jugada al VAR muy dudosa y yo creo que no es penalti en la vida. Ya no sólo para pitar penalti, sino para anularnos un gol. Aunque lo hubiera parado Dani Cárdenas era un castigo tremendo", señaló.

"Presumimos que es la Liga más grande y nos confundimos con las cosas que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas. La gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Nos estamos jugando la vida para que nos piten ese penalti. Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol", concluyó.

Un discurso que fue tremendamente aplaudido de manera mayoritaria por aficionados de numerosos equipos y que se hizo viral en las redes sociales en pocos minutos.