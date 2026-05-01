Dani Ceballos, con pie y medio fuera del Madrid: pidió no tener más relación con Arbeloa

"He pedido al entrenador no tener relación". Es la frase que, según informa el diario Marca, Dani Ceballos soltó hace unos días en el vestuario del Real Madrid, molesto tras conocer que el técnico Álvaro Arbeloa lo dejó fuera de la convocatoria para el último partido de Liga contra el Real Betis en el Estadio La Cartuja (1-1). Un encuentro que habría sido muy especial para el centrocampista, de 29 años, debido a su pasado verdiblanco, pues se crió futbolísticamente en el conjunto sevillano y militó en el primer equipo bético durante tres temporadas antes de fichar por el Madrid en 2017 (luego estuvo cedido en el Arsenal durante dos años, entre 2019 y 2021).

El caso es que el jugador de Utrera (Sevilla) sigue entrenando a las órdenes de Álvaro Arbeloa, pero está apartado de las convocatorias y así va a ser hasta el final de la temporada. El club no va a dar su brazo a torcer. Ha cerrado filas con Arbeloa en este caso Ceballos, y está a muerte con él.

No hay vuelta atrás, así que el paso siguiente será la salida de Dani Ceballos del Real Madrid.

Según informa Marca, todo se desencadenó el pasado jueves 23 de abril en Valdebebas. Ceballos entró en el despacho del entrenador y, después de un cara a cara bastante tenso, reconoció a sus compañeros en el vestuario que había pedido al entrenador no tener ningún tipo de relación.

El Madrid, como entidad, también tomó cartas en el asunto y ha decidido respetar la decisión del entrenador como suele hacer en estos casos, respaldando su decisión de dejar a Dani Ceballos fuera de todas las convocatorias en los cinco partidos que restan hasta el final de Liga (Espanyol, FC Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Athletic Club). Es decir, el sevillano seguirá entrenando con sus compañeros a las órdenes de Arbeloa, pero no volverá a jugar con el Real Madrid.