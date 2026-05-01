El Tenerife despierta de su pesadilla un año después y vuelve a Segunda

La derrota del Celta Fortuna ante el Osasuna Promesas (0-1) ha confirmado el regreso a Segunda División del Tenerife, que afrontará como una fiesta su duelo de este viernes contra el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López.

El gol del jugador rojillo Martín Pedroarena en Balaídos, intensamente celebrado por la afición chicharrera, ha precipitado los acontecimientos y ha coronado una temporada impecable de los de Álvaro Cervera, quien devuelve al conjunto blanquiazul al fútbol profesional, como ya hiciera en 2013.

🔥 ¡Dicen que @Osasuna_Tajonar 𝙉𝙐𝙉𝘾𝘼 𝙎𝙀 𝙍𝙄𝙉𝘿𝙀! ¡𝙀𝙇 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 1 𝘿𝘼 𝙐𝙉 𝙑𝙐𝙀𝙇𝘾𝙊! 🏆 El Tenerife, ahora mismo, SERÍA CAMPEÓN. 💥 @martinpedroaren 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗼𝗷𝗶𝗹𝗹𝗼𝘀 con un golazo en Balaídos 📺 @LaLigaPlus… pic.twitter.com/oTyVyIaaWz — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) May 1, 2026

Un Heliodoro Rodríguez López lleno ha recibido al grito de ¡campeones, campeones! del Tenerife a los jugadores cuando han saltado al césped para el calentamiento, un adelanto de lo que les aguarda tras el pitido final, con rúa y recepción en el Cabildo de Tenerife incluidos.

Despierta de su pesadilla un año después

Hace exactamente 356 días se hacía realidad una pesadilla con la que el Club Deportivo Tenerife se tuvo que familiarizar a la fuerza: el descenso a la Primera Federación, un fútbol semiprofesional que hacía 12 años que no pisaba y que ya entonces había sido una experiencia traumática para el club blanquiazul.

Tras descender el pasado curso con una plantilla llamada a pelear al menos el 'playoff' en una de las ligas de Segunda más competidas de los últimos tiempos, el proyecto, salpicado también por luchas internas de poder en la dirección del club, se vio arrastrado al lado opuesto de sus objetivos.

Ya en Primera RFEF, el Tenerife empezó la 2025/26 por todo lo alto, con unos números históricos en la categoría: seis victorias seguidas y siete partidos con la portería imbatida en las primeras siete jornadas de Liga, un arranque nunca antes visto que apuntaba a las intenciones de la plantilla de estar solo de paso en la categoría.

A lo largo de la temporada, el equipo fue capaz de sacar adelante duelos difíciles, aunque no siempre con un juego vistoso o del todo efectivo, y cumplir la tarea de sumar de tres en tres puntos en buena parte de una campaña en la que el CD Tenerife ha tenido que luchar siempre con la etiqueta de favorito, con la motivación extra que eso otorgaba al rival, especialmente en las visitas al Heliodoro.

Desde febrero, los de Álvaro Cervera han contado con un panorama controlado, con una diferencia más que suficiente sobre el Celta Fortuna, el máximo perseguidor y único equipo que ha sido capaz de seguir el ritmo de los blanquiazules, que durante la temporada, y especialmente a partir de ese mes, han luchado contra los rivales y contra sí mismos, pues la presión para cristalizar el ascenso llegó a condicionar visiblemente el juego y los resultados.

El técnico blaquiazul, Álvaro Cervera, que ha ejercido de líder dentro y fuera del vestuario, consciente de los obstáculos, apeló en todo momento que los suyos se mantuvieran tranquilos en su día a día, aunque se ha mostrado algo sorprendido en las últimas semanas por los errores que se han cometido, impropios, pero que finalmente no han puesto en peligro el objetivo final.

Menos de un año después del descenso, el CD Tenerife celebra este viernes un logro colectivo que no influye solo en esta plantilla, sino que ha hecho levantar a toda una isla que pedía un paso adelante y un respaldo a ese incansable apoyo mostrado a lo largo de los años y demostrado con la afluencia cada semana en el Heliodoro.

⚽️ Las aficiones cantando al unísono en el Heliodoro Rodríguez López con los jugadores del @CDTOficial unidos en un solo abrazo ¡El CD Tenerife ya es de Segunda! 🔥 Este viernes sigue regalándonos imágenes 📷 para la historia, en https://t.co/nya3TINtwS

➡️… pic.twitter.com/88DuE21wkE — RTVC (@RTVCes) May 1, 2026

Así, solo un año después, un club histórico vuelve a la Segunda División tras liderar una categoría de la que ha costado años salir a otros gigantes del fútbol español y con la vista puesta en volver a posicionarse en las que nunca debió de dejar estar.