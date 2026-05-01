Martín Presa quiere invitar al Rey a Vallecas... pero se le cae la cara de vergüenza por cómo tiene el campo

El Rayo Vallecano ha conseguido un hito histórico. El conjunto vallecano está disputando una semifinal europea —Conference League— y este jueves consiguió vencer al Estrasburgo en la ida disputada en el estadio de Vallecas (1-0) para llevar una ventaja mínima a Francia y seguir soñando con disputar una final europea que le puede dar la llave de su primer título.

Lo que están haciendo los pupilos de Íñigo Pérez —el técnico navarro firmará por el Villarreal al terminar el curso— es de un mérito enorme. Tienen que luchar contra gigantes con mucho más presupuesto y... contra su propio presidente.

Un Martín Presa que ha impuesto un suplemento para los partidos europeos a los fieles socios —exceptuando el duelo frente al AEK—, que ha sido incapaz de reforzar la maltrecha delantera del equipo de la franja en este mercado de invierno en una temporada que puede ser histórica y que tiene el estadio de Vallecas como un auténtico estercolero —lleno de cagadas de palomas y suciedades varias—... No cuida al aficionado pero sí al Rey de España.

Presa se permitió el lujo en su visita a Tiempo de Juego de la cadena COPE de invitar a Felipe VI a Vallecas, diciendo que sería un tremendo honor recibirle, para acto seguido, traicionándole el subconsciente y la conciencia, aseverar que le daría una tremenda vergüenza por cómo está el estadio de Vallecas —muchísimo encanto pero no gasta ni siquiera en jabón el bueno de Martín—.

Unas palabras que han recorrido como la pólvora el barrio vallecano y que indignan, si cabe un poco más, a una de las aficiones más especiales de todo el fútbol español.