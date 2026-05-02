Arbeloa, sobre el ínclito Dani Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar este sábado sobre un posible problema con su jugador Dani Ceballos y dejó claro que lo que "pasa en el vestuario del Real Madrid queda en el vestuario del Real Madrid".

Por motivos técnicos, Ceballos no fue citado el anterior partido que disputó el conjunto blanco frente al Betis. En la anterior rueda de prensa no quiso desvelar los motivos por los que no entró en su convocatoria y una semana después volvió a eludir dar explicaciones.

"No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró en vísperas del encuentro que medirá a su equipo en Barcelona con el Espanyol en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Esta temporada, Ceballos ha participado 22 partidos oficiales entre Liga de Campeones, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. En total, ha sido titular en siete ocasiones, la última frente a Osasuna, partido en el que un error suyo permitió a Raúl García de Haro marcar el 2-1 con el que perdió el Real Madrid. Desde entonces, no ha vuelto a jugar.

El conjunto merengue afrontará una de sus últimas pruebas para aferrarse al título de Liga, ya que si el Barcelona, líder de la tabla con 85 puntos, gana al Osasuna y el Real Madrid, segundo con 74, no se impone al Espanyol, los azulgrana se proclamarían campeones este fin de semana.

Mejorar en el plano colectivo

Arbeloa, reconoció este sábado que su equipo tiene que mejorar mucho "en el plano colectivo" y recordó que en cualquier partido de Liga "no se gana a nadie" sólo con bajarse del autobús.

El técnico del conjunto blanco hizo autocrítica tras un final de curso errático en el que sus jugadores sólo han encontrado el camino de la victoria en uno de los últimos seis encuentros oficiales que ha disputado.

"Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid. Hoy no ganas a nadie bajándote del autobús. Pero la diferencia de nivel de los jugadores del Real Madrid a los equipos que nos enfrentamos está ahí. Tenemos mucho que mejorar en el plano colectivo. No nos da con el talento, echar el balón al suelo y jugar individualmente. Necesitamos un plan, una estructura, un patrón, saber cómo desorganizar al rival. Eso lleva una mentalidad diferente a la que hemos tenido y la hemos pagado con puntos", declaró.

También lamentó que en ciertos partidos su equipo ha sufrido "situaciones" que el Real Madrid no puede controlar (en alusión a decisiones arbitrales), aunque reconoció que sus jugadores no consiguieron sumar tres puntos frente a rivales que en teoría son menores.

"Eso duele porque nuestros mejores partidos han sido contra rivales de mayor entidad. Pero hay situaciones difíciles de controlar que nos pasan a menudo, como la que pasó ante el Girona o el Betis. Pero peleando contra este tipo de situaciones, eso no quita que tengamos que mejorar", reconoció.

Preguntado por si hay falta de liderazgo en el vestuario del Real Madrid, recordó que la media de edad de la plantilla blanca "es muy joven", aunque resaltó que hay jugadores que sí tienen carácter:

"Los hay con mucha personalidad y experiencia que están haciendo una gran labor. Hay situaciones en el campo que tenemos que saber leer y manejar mejor. En una plantilla joven se pueden notar pecados de juventud. Pero hay jugadores jóvenes en esta plantilla con liderazgo", indicó.

Respecto a la situación de su delantero Gonzalo, que no cuenta con demasiados minutos en los últimos partidos, dijo que es un jugador con "capacidades muy grandes", que seguro que "juega menos de lo que merece" y le invitó a seguir trabajando para llegar lejos.

"Es un chico con un gran futuro por delante. Le animo a que siga peleando. Esta en un puesto con una enorme competencia en el Real Madrid. Eso no quita que esté haciendo un gran trabajo y siempre que le he puesto ha demostrado gran nivel", manifestó.

Para el argentino Franco Mastantuono, tuvo palabras parecidas: "Trabaja muy bien. Seguramente cuando juega tiene ese deseo de mostrar lo que lleva dentro y el jugador que han fichado. Es muy joven, podría estar en el juvenil del club, pero se ve el talento que tiene y una grandísima madurez. No parece tener 18 años por cómo habla y por cómo se comporta", comentó.

"Es un chico de los que merece la pena por su talento, capacidades, compromiso y mentalidad. Los jugadores argentinos en el Real Madrid siempre tiene cabida, porque ese talento y mentalidad ganadora comparte los valores del Real Madrid. Ojalá le podamos disfrutar muchísimos años", añadió.

Por último, habló sobre el partido ante el Espanyol, correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports que se disputa este domingo: "Los dos equipos necesitamos ganar por las situaciones diferentes que tenemos. Es un campo complicado, gran ambiente, fantástico entrenador y gran equipo. Seguro que los resultados no son tan buenos como el trabajo que están haciendo estas semanas. Lo que he visto del Espanyol me está gustando muchísimo así que un gran respeto".

No quiso mojarse sobre su futuro

"A mí me preocupa el partido de mañana. Es en lo único en lo que estoy centrado. Siempre he pensado en el Real Madrid, en el equipo y el futuro para mí es mañana", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

"Entiendo todas las preguntas que me podíais a hacer y las referentes a este tema, pero mi única respuesta respecto a esto es que mi futuro es mañana y ganar los tres puntos al Espanyol. Cada partido es la vida para mí y es como lo entiendo. El más importante ahora para mí y para el club. Es el partido de mañana", insistió.