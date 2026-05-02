Terribles noticias para Dani Carvajal. Una lesión que le deja KO lo que resta de temporada, dice adiós definitivamente al Mundial y tampoco se podrá despedir en el campo del Real Madrid, ya que como adelantó Libertad Digital el pasado 28 de abril el conjunto merengue no ofrecerá la renovación al lateral de Leganés.

Una fisura en la falange distal es la dichosa culpable. El objetivo es intentar llegar a la última jornada frente al Athletic en el Bernabéu para al menos poder despedirse de la que ha sido su afición durante 13 temporadas.

Nefasto último año

Tras superar la grave lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi un año, el lateral ha encadenado varios problemas físicos que le han impedido recuperar el ritmo. Cuando parecía que las lesiones quedaban definitivamente atrás a Carvajal se le apareció la cruda realidad: el físico ya no le da para ser protagonista y Arbeloa decidió apostar por Trent. El capitán y leyenda del Real Madrid no ha tenido la mejor de las actuaciones como referente de vestuario. Le cazaron criticando al lateral inglés en pleno banquillo, tuvo un enfrentamiento directo con Arbeloa, se dedicó a meter mierda con sus amigos de la prensa, filtró alineaciones... una actitud lamentable que el Real Madrid no perdona y que ha dejado mucha decepción en la cúpula merengue con una figura legendaria. La falta de protagonismo, las repetidas y graves lesiones y esa actitud han condenado a un Carvajal que dejará el club de su vida este mismo verano.

Ahora, como si de un desenlace del destino se tratara, la falange, con esa fisura, pone fin a todos sus deseos —jugar con regularidad para intentar convencer a la directiva de que aún le queda cuerda competitiva para rato y poder estar en el Mundial—. Menos protagonismo del esperado y oportunidades insuficientes para recuperar ritmo competitivo. Todo ello pendiente de una renovación que el club no le ofrecerá. Y de un Mundial que también se le escapa. Carvajal dice adiós a dos de sus grandes objetivos al comienzo de la temporada.