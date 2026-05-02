La falange que aparta a Carvajal del Mundial

El defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho, según ha informado este sábado el club blanco, por lo que el lateral estará por lo menos dos semanas alejado de los terrenos de juego.

Este contratiempo complica aún más la presencia de Carvajal en la lista de Luis de la Fuente con la Selección Española para el Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México que empezará en el mes de junio.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho", ha anunciado la entidad madridista en un comunicado.

El futbolista español, que no ha contado con muchos minutos desde la llegada de Álvaro Arbeloa, queda "pendiente de evolución", aunque podría estar de baja unas dos semanas, por lo que se perderá, al menos, el duelo de este domingo ante el RCD Espanyol, el Clásico frente al FC Barcelona de la próxima semana y el choque ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu.

La relación entre el futbolista y el técnico no es buena, lo que ha derivado en que el lateral derecho esté la mayoría del tiempo en el banquillo, algo que sumado a esta nueva lesión, hace aún más complicado que Luis de la Fuente cuente con él de cara al Mundial.