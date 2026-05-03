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El espectacular taconazo de Williot que alumbra Vigo: ¿Mejor que el de Guti?

La belleza técnica del recurso que se sacó el sueco es tremenda.

La belleza técnica del recurso que se sacó el sueco es tremenda.
EFE

Tiene horchata en vez de sangre. Es el hombre tranquilo. Frío como un témpano de hielo. Sueco, se crió en Valencia y ahora madura y es feliz en Vigo. Hablamos de Williot Swedberg. Una de las mayores perlas del fútbol nórdico y que disfruta la afición del Celta gracias al buen olfato de Luis Campos —actual director deportivo del PSG, fue asesor externo de los olívicos—.

Williot es un jugador especial. De esos que crecen cuando llegan a tres cuartos de campo. Que en el área es capaz de parar el tiempo y con un talento brutal.

Esta temporada ya dejó su sello en el Santiago Bernabéu marcando un doblete —el primero de tacón y el 0-2 entrando con el balón en la portería del Real Madrid tras driblar a Courtois—.

Esta 34ª jornada quedará marcada en Vigo por una de las mayores obras de arte que se recuerdan. Fue en Balaídos en el duelo ante el Elche.

Venía tocado el Celta tras un mes nefasto de resultados y, si querían seguir soñando con Europa, los pupilos de Claudio Giráldez necesitaban retomar la senda de la victoria. En la primera parte los tantos de Hugo Álvarez y Aspas le dieron un colchón importante a los vigueses.

Sin embargo, en la recta final, un nuevo penalti infantil cometido —en esta ocasión por Manu Fernández— metió al Elche en el partido gracias a la transformación de André Silva de la pena máxima.

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Los nervios se instalaban en las gradas y en un equipo muy tocado en lo mental por los últimos malos resultados. Pero había un jugador que eso de ponerse nervioso no sabe lo que es. Hablamos de un Williot que recibió el balón dentro del área tras un pase de Carreira y se sacó de la chistera de jugón un pase de tacón espectacular para servir en bandeja el tanto a Borja Iglesias.

Era el 3-1, la sentencia de un duelo que sirvió a los de Giráldez para volver a recuperar la 6.ª plaza y seguir soñando con Europa.

"Parece un turista"

Tras el partido, cuando en la rueda de prensa le preguntaron a Claudio por Swedberg, su definición del sueco llamó la atención:

"Es feliz. Le ves antes del partido con su sudadera y en pantalón corto y parece un turista. Es impasible, parece que no siente ni padece y eso para es una virtud tremenda que hace que sienta que pueda reventar el partido de inicio o de revulsivo".

¿Mejor que el de Guti?

Ha sido de tal belleza técnica el recurso de Williot que el debate se ha instalado en los mentideros futbolísticos. ¿Su taconazo es mejor que el que Guti se marcó ante el Deportivo de La Coruña?

Los dos son de una brillantez bestial. Para gustos está el talento. Bendito debate nos ha generado este domingo día de la Madre el Turista Sueco.

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