Póker de Pogacar que hace historia en el Tour de Romandía

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio este domingo un nuevo paso en su desafío por ser el mejor ciclista de la historia al adjudicarse por primera vez el Tour de Romandía, en Suiza, con un nuevo triunfo de etapa, la cuarta de la ronda, tras superar en el puerto de llegada a su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora).

🏆 La mejor noticia es que nunca se cansa de ganar. Tadej Pogacar, cuatro victorias y general en el #TDR2026. Cuantos más triunfos, mejor. Y con la sensación de que ha ido casi a entrenarse. pic.twitter.com/4advhDIk0B — Alberto Marcos Gallego (@albermg) May 3, 2026

Pogacar, de 27 años, se tomó con placidez la quinta y última jornada, de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, ascensión de primera categoría, y se limitó a atacar en el último kilómetro para coronarse en la prueba, su primera cita por etapas de la temporada y su triunfo número 116 de su trayectoria.

El podio final de la 79 edición de la ronda suiza lo completaron Lipowitz, segundo en la etapa, y el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 2:44 del líder, sin cambios respecto a la víspera.

Con su triunfo en su estreno en el Tour de Romandía, aderezado con las cuatro victorias parciales, el esloveno, de 27 años, suma otro hito en su ambición por situarse a la altura del belga Eddy Merckx después de haber cosechado en este curso la Strade Bianche, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, todas ellas carreras de un día.

En su palmarés, ya suma cinco de las siete grandes vueltas de una semana -Tirreno Adriático, en dos ocasiones; París-Niza, Dauphiné Libéré y Volta a Cataluña-, por lo que solo le resta conquistar el Tour de Suiza y la Itzulia (Vuelta al País Vasco), algo alcanzable a la vista de su poderío.

La carrera con final cerca del lago Lemán se dirimió en la parte final de la ascensión a Leysin, cuando el jefe de filas del Red Bull Bora atacó a Pogacar a falta de tres kilómetros con más obligación que convicción, sabedor de que enjugar los 35 segundos de desventaja en la general era una misión épica.

Intentó dejarlo atrás en una segunda ocasión y tras repeler la intentona, fue el esloveno el que lanzó el golpe definitivo a menos de un kilómetro, en la parte suave de la ascensión.

Esta vez no se vio en la tesitura de hacer una gran demostración de fuerza para abrir brecha suficiente con la que cruzar primero la meta, con un crono de 4:18:52, con tres segundos de margen sobre Lipowitz.

Por detrás llegó el resto de figuras de la ronda, con el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) tercero, a siete segundos.

Después de su triunfo en la etapa reina el día anterior, que dejó casi rematado el resultado final, el último capítulo discurrió con bastante sosiego.

Solo fue reseñable la escapada de ocho corredores 'inofensivos' en la general, con el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) como mejor situado, a 9.23 del liderato.

La fuga se diluyó al inicio del último puerto y aunque Fisher-Black hizo un último intento por seguir galopando en solitario, se lo comió el pelotón de los mejores.

Todo quedaba a la espera de saber en qué momento se despertaría el emperador del ciclismo, intratable para sus rivales.

Los primeros puestos en la general no se vieron alterados y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar), que se dejó ver en la ascensión, quedó séptimo, a 3:18 del campeón, mientras que el colombiano Sergio Higuita (Astana) mejoró en dos posiciones y acabó undécimo, a 4:12.

El mejor español fue Carlos Rodríguez (Ineos), que a pesar de la caída del día anterior, mantuvo el tipo para finalizar duodécimo en la clasificación, a 4:36.