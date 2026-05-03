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Todos los equipos que ascienden a Primera RFEF y los veinte equipos que jugarán los 'play-offs' de ascenso

El fútbol de barro depara enormes alegrías y algunos batacazos. Tremendo lo del Extremadura.

El fútbol de barro depara enormes alegrías y algunos batacazos. Tremendo lo del Extremadura.
Cuarto ascenso en cuatro años de vida para el CD Extremadura | Extremadura

Terminó la temporada regular en Segunda RFEF y ya tenemos cinco equipos que han culminado su ascenso a Primera RFEF. El Deportivo B, el Real Unión y el Sant Andreu ya habían conseguido el objetivo en semanas pasadas. Este domingo lo han conseguido el Extremadura —que ganó en Linares 1-2 con un tanto en el 93— y el Rayo Majadahonda, que arrolló al Rayo B en el Cerro del Espino por 3-0.

Lo del CD Extremadura es digno de mención. Se fundó hace cuatro años y este domingo consiguió su cuarto ascenso consecutivo. ¡Cómo viven el fútbol en Almendralejo! Enhorabuena.

Los veinte equipos que buscarán las cinco plazas restantes de ascenso.

Grupo I

Real Oviedo Vetusta, UD Ourense, Numancia y Coruxo.

Grupo II

Alavés B, UD Logroñés, Utebo y Tudelano.

Grupo III

Atlético Baleares, Poblense, Reus y Alcoyano.

Grupo IV

Deportiva Minera, Águilas, Xerez CD y Real Jaén.

Grupo V

UD Sanse, Conquense, Getafe B y CD Coria.

El sorteo del play-off tendrá lugar este lunes 4 de mayo a las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

El batacazo del descenso

Veinte equipos han descendido a Tercera RFEF. Son los siguientes:

Grupo I

UP Langreo, SD Sarriana, Burgos B, Lealtad Villaviciosa y Sámano.

Grupo II

Beasain KE, Ejea, Mutilvera, Deportivo Aragón y Alfaro.

Grupo III

SD Ibiza, Andratx, Atletic Lleida, Torrent y Porreres.

Grupo IV

Puente Genil, Xerez Deportivo, Melilla, Almería B y At. Malagueño.

Grupo V

Quintanar del Rey, Fuenlabrada, Moscardó, Yugo Socuéllamos y Rayo B.

La promoción por la permanencia la jugarán el Real Valladolid Promesas, la SD Logroñés, el Castellón B, el CD Estepona y el Real Madrid C.

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