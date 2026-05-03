Todos los equipos que ascienden a Primera RFEF y los veinte equipos que jugarán los 'play-offs' de ascenso

Terminó la temporada regular en Segunda RFEF y ya tenemos cinco equipos que han culminado su ascenso a Primera RFEF. El Deportivo B, el Real Unión y el Sant Andreu ya habían conseguido el objetivo en semanas pasadas. Este domingo lo han conseguido el Extremadura —que ganó en Linares 1-2 con un tanto en el 93— y el Rayo Majadahonda, que arrolló al Rayo B en el Cerro del Espino por 3-0.

En el 79' ha marcado el Extremadura. En el 90' ha empatado el Linares... y en el 93', Diego Díaz ha puesto el 1-2 para los belloteros. 😳 El @CDExt1924 es equipo de Primera Federación. 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐎𝐒.

pic.twitter.com/PUR9OzE72Z — Offsider (@Offsider_ES) May 3, 2026

Lo del CD Extremadura es digno de mención. Se fundó hace cuatro años y este domingo consiguió su cuarto ascenso consecutivo. ¡Cómo viven el fútbol en Almendralejo! Enhorabuena.

Los veinte equipos que buscarán las cinco plazas restantes de ascenso.

Grupo I

Real Oviedo Vetusta, UD Ourense, Numancia y Coruxo.

🤪 O @CoruxoFCoficial métese na fase de ascenso á Primeira RFEF ⚽️ Derrotou a @lagimnastica (3-1) con goles de Cidre e Sola -2- e acaba no 5º posto Tedes o resumo en https://t.co/dUu8XyNrvH pic.twitter.com/oJZ7AMvkqY — En Xogo (@EnXogoG) May 3, 2026

Grupo II

Alavés B, UD Logroñés, Utebo y Tudelano.

El Logroñés conquista La Almozara, campo donde han caído el resto de equipos del grupo.

Modo Play Off desde la tercera plaza. #UDLog pic.twitter.com/dcvNMVPiGA — Luis Garcinuño (2ªRFEF enjoyer)🍇🪑📺 (@LuisGarcinuno3) May 3, 2026

Grupo III

Atlético Baleares, Poblense, Reus y Alcoyano.

No dudaría en volver y volver y volver a reír !!!!!!! 😃😃😃😃😃😃😃#LaMoralTornaACasa pic.twitter.com/ZbQdUmFnhP — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) May 3, 2026

Grupo IV

Deportiva Minera, Águilas, Xerez CD y Real Jaén.

#VÍDEO 🎥 | Así ha celebrado el Real Jaén su clasificación para el playoff de ascensohttps://t.co/AEfzjWchfq pic.twitter.com/WOGIy8nD1w — Diario JAÉN (@DiarioJAENes) May 3, 2026

Grupo V

UD Sanse, Conquense, Getafe B y CD Coria.

Desde el Club Deportivo Coria informamos a toda la afición celeste que no podemos asegurar el competir la temporada que viene en 2ª RFEF. El motivo. ¡SOMOS EQUIPO DE PLAY OFF DE ASCENSO A 1ª RFEF! 🤩 ¡Vaaaaaaaaamos familiaaaaaaaaa! 🩵 📲 #MiCorazonLateCeleste #PlayOff pic.twitter.com/Tl9kjJ24q8 — Club Deportivo Coria (@CDCORIA) May 3, 2026

El sorteo del play-off tendrá lugar este lunes 4 de mayo a las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

El batacazo del descenso

Veinte equipos han descendido a Tercera RFEF. Son los siguientes:

Grupo I

UP Langreo, SD Sarriana, Burgos B, Lealtad Villaviciosa y Sámano.

El final del Real Oviedo Vetusta - UP Langreo es ya historia de fútbol español. El Langreo, que se jugaba el descenso, ha empatado con gol de su portero en un córner en el 95. El Vetusta ha marcado el 3-2 desde el centro de campo en el 98. Los azules jugarán playoff de… pic.twitter.com/18buUHL8pZ — Espacios Oviedo (@espaciosovd) May 3, 2026

Grupo II

Beasain KE, Ejea, Mutilvera, Deportivo Aragón y Alfaro.

Hoy estamos jodidos por el descenso a Tercera RFEF y queremos pedir perdón a nuestra afición🙏 Trabajaremos duro y pelearemos de nuevo para regresar a la categoría que este escudo merece. ¡Volveremos!💪 ¡¡¡AÚPA EJEA!!!🔵⚪️ pic.twitter.com/WYBrkwJ33N — SD Ejea (@SDEjeaOficial) May 3, 2026

Grupo III

SD Ibiza, Andratx, Atletic Lleida, Torrent y Porreres.

Victòria amb gust agredolç 😔⚽️ per a la @sdibizaip Tot i imposar-se al derbi 🆚 @udpoblense acaba consumant el descens a Tercera dues temporades després 📉💔#EsportsIB3 pic.twitter.com/oqq8S1r7hu — Esports IB3 (@EsportsIB3) May 3, 2026

Grupo IV

Puente Genil, Xerez Deportivo, Melilla, Almería B y At. Malagueño.

Grupo V

Quintanar del Rey, Fuenlabrada, Moscardó, Yugo Socuéllamos y Rayo B.

🇪🇸 Javi Poves Presidente del club de fútbol Colonia Moscardó (Madrid) coge un jamón ibérico y para ver si es de BUENA calidad se acerca a sus jugadores musulmanes pic.twitter.com/PQNecwmLF8 — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) April 10, 2026

La promoción por la permanencia la jugarán el Real Valladolid Promesas, la SD Logroñés, el Castellón B, el CD Estepona y el Real Madrid C.