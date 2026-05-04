Comienza el sueño: Así queda el sorteo del play off de ascenso a Primera RFEF

Ya hay emparejamientos para la primera eliminatoria de los play offs de ascenso a Primera RFEF tras el sorteo de este lunes. 20 equipos esperan unirse a Rayo Majadahonda, Deportivo B, Extremadura, Real Unión de Irún y Sant Andreu. Hay cinco plazas de ascenso en juego.



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​Así quedan el resto de emparejamientos en busca de una plaza en la Primera Federación:

​Coruxo - Atlético Baleares

Real Jaén - Deportivo Alavés B

Coria - CD Minera

Alcoyano - UD San Sebastián de los Reyes

Tudelano - Real Oviedo Vetusta

Utebo - Águilas

Getafe B - UD Logroñés

Reus FC Reddis - UD Ourense

Numancia - UD Poblense

Xerez CD - Conquense