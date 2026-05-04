Comienza el sueño: Así queda el sorteo del play off de ascenso a Primera RFEF

Ya hay emparejamientos para la primera eliminatoria de los play offs de ascenso a Primera RFEF tras el sorteo de este lunes. 20 equipos esperan unirse a Rayo Majadahonda, Deportivo B, Extremadura, Real Unión de Irún y Sant Andreu. Hay cinco plazas de ascenso en juego.
Así quedan el resto de emparejamientos en busca de una plaza en la Primera Federación:
Coruxo - Atlético Baleares
Real Jaén - Deportivo Alavés B
Coria - CD Minera
Alcoyano - UD San Sebastián de los Reyes
Tudelano - Real Oviedo Vetusta
Utebo - Águilas
Getafe B - UD Logroñés
Reus FC Reddis - UD Ourense
Numancia - UD Poblense
Xerez CD - Conquense