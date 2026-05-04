Intervenidas bengalas, armas blancas y droga en un local de ultras del Deportivo

La Policía Nacional ha evitado un enfrentamiento entre aficionados radicales de Deportivo y Leganés antes del partido que se celebró en La Coruña el pasado viernes 1 de mayo, y ha realizado una inspección en un local frecuentado por miembros del grupo Riazor Blues —aficionados radicales del equipo coruñés— donde fueron intervenidas bengalas, armas blancas y droga.

El 091 ha informado este lunes en un comunicado de su intervención, y ha recordado que el partido de fútbol había sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por lo que se estableció un dispositivo especial.

La Policía ha detallado que el pasado viernes, a las 11:30 horas, fueron detectados dos grupos "de aficionados ultras de ambos equipos con intención de encontrarse y enfrentarse, muchos de ellos encapuchados y portando palos y otros instrumentos contundentes".

La rápida intervención policial evitó la pelea, y los ultras del Leganés fueron aislados, identificados, controlados y alejados de la zona del estadio, informa la misma fuente.

Los agentes entraron también en un local frecuentado por los Riazor Blues donde fueron identificados 20 miembros y se intervinieron palos, guantes, cascos, máscaras, martillos, armas blancas y varias dosis de sustancias estupefacientes, además de bengalas —algunas caducadas y en mal estado— "que a punto estuvieron de ocasionar un incendio", añaden.

Los responsables serán propuestos para las sanciones administrativas correspondientes, pues en el local se almacenaban artículos pirotécnicos sin autorización ni medidas de seguridad y se vendían bebidas al público sin licencia.

En el amplio dispositivo establecido participaron unidades antidisturbios y aéreas, guías caninos y TEDAX, además de efectivos de la Policía Local de La Coruña.

La Policía Nacional continúa investigando los hechos, que pueden acarrear sanciones de hasta 650.000 euros o la prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de entre dos y cinco años.