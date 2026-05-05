La desgarradora confesión de la que fue la gran perla del Celta: "Mi mejor amigo de pequeño me drogó y lo perdí todo"

Terrible el suceso que ha contado el bueno de Pape Cheikh, una de las grandes perlas del Celta que fue vendido en su día al Olympique de Lyon por 10 millones de euros y que actualmente, tras arruinarse, se gana buenamente la vida como puede en el modesto equipo riojano de Regional Preferente Promesas EDF.

Tocó la gloria que todo niño sueña desde pequeño. Pape nació en 1997 en Dakar, Senegal, y llegó a España con 14 años. El Celta vislumbró pronto su potencial y lo hizo debutar en Primera antes de dar un pelotazo con su venta: 10 millones de euros le sacó al Lyon. Fue campeón de Europa sub-19 en un equipo con Rodri, Merino, Asensio y Mayoral de compañeros. Tras arruinarse y salir del foco en el fútbol de élite, fue noticia a principios de este 2026 cuando se supo que había vuelto a España de la mano de Erik Alonso, un hombre de negocios riojano relacionado con el fútbol, que le ha permitido tener una nueva oportunidad en la vida a los 28 años tras descender al infierno.

Pape ha contado una historia que ha dejado helado al mundo del fútbol. Una desgarradora traición de su mejor amigo que ahora ha querido desvelar en su última entrevista.

"Uno de mis mejores amigos de pequeño, que vivimos juntos, me drogó y me hizo firmar un papel que era un poder general mío. Y con eso se compró dos locales y un BMW M4 muy caro. Cuando me enteré fue en el mismo notario, que fui después de muchos meses por otro tema. Y me conoció y me dijo ‘tú estuviste aquí una vez’. Y le dije ‘no, nunca’. Y me dijo ‘espera, voy a llamar a mi padre'", ha arrancado contando el senegalés en El After de Post United.

"Vino y me dijo ‘¿sabes que has firmado un poder general? Mi hijo te preguntó 10 veces antes si querías firmarlo y tú solo decías firma y calla que estoy cansado, quiero ir a dormir'. No me enteré de nada, te lo juro".

¿Por qué no denunció? "No le denuncié por sus padres, porque me han dado de comer y pasé muchas navidades en su casa y no quería meterlo en la cárcel. Llegamos a un acuerdo que él pagaba todos los meses al banco, pero yo ya había perdido mucho dinero".

Para rematar cuenta cómo le estalló la cabeza con lo sucedido: "Fue una locura, no lo puedes entender. Tienes que vivirlo, porque te pega una hostia aquí en la cabeza que dices ‘es que no puede ser, ¿qué hago ahora?’. No podía seguir jugando al fútbol con eso aquí (estaba en Grecia en ese momento). Tenía que venir a limpiar todo y empezar de cero".

La amistad es un bendito tesoro que hay que cuidar como oro en paño. El problema son los amigos de palo que se acercan al sol que más calienta y que serían capaces de vender a su madre por un plato de lentejas.