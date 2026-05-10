Aficionados culés lanzan piedras... ¡contra el autobús del Barça!

El FC Barcelona puede cantar el alirón esta noche en el Clásico del Camp Nou ante el Real Madrid (21:00 horas), y para ello necesita al menos un empate. Los azulgranas se preparan para ganar su vigesimonoveno título de Liga —los blancos suman 36—, y la afición culé está animando de lo lindo a los suyos en los aledaños del estadio.

Horas antes del encuentro, los alrededores del estadio azulgrana comenzaron a teñirse de ambiente festivo con cánticos, bengalas y una imagen que se ha convertido en una de las estampas virales de la previa: enormes balones de playa recorriendo las inmediaciones del estadio —en clara referencia a Vinícius Júnior y el desplante que el Madrid hizo a la UEFA al enterarse de que el brasileño no iba a ganar finalmente un Balón de Oro que fue a manos del español Rodri Hernández—, mientras cientos de aficionados coreaban el clásico "Madrid, cabrón, saluda al campeón".

🔥🔥 𝐋𝐄 𝐓𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐎𝐍𝐍𝐄́ 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎 ⵑ 🎶 « Oé Barça Eh, Oé Barça Eh, Oé ! »#ElClásico #Barça pic.twitter.com/RDkDvSwRCo — News Tiki Taka (@TikiNews) May 10, 2026

La escena refleja perfectamente el estado de ánimo del barcelonismo. El equipo de Hansi Flick llega al duelo liguero con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciado el campeonato frente a su eterno rival, en una temporada que ha supuesto la consolidación definitiva del proyecto azulgrana.

Lanzando piedras.... contra su propio autobús

Según informa Marca, los aficionados del Barcelona atacaron accidentalmente el autobús de su propio equipo después de confundirlo con el del Real Madrid. Al parecer, arrojaron piedras antes de que los aficionados se dieran cuenta de que el autobús llevaba a jugadores del Barça, no del Madrid.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 😮 Los aficionados culés apedrean el bus de Barça por equivocación... ¡pensando que llegaba el Real Madrid! pic.twitter.com/OEC7BCUGra — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

La tensión competitiva del Clásico convive así con una sensación evidente de superioridad y confianza en el entorno culé. El Barcelona no solo acaricia su vigesimonoveno título de Liga, sino que además podría cerrar el campeonato alcanzando registros históricos de puntuación: a falta de cuatro jornadas para el final, los de Hansi Flick suman 88 puntos y, si ganan todos los partidos que tienen pendientes (Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia), llegarán a las 100 unidades.

El Madrid llega al Clásico en plena crisis

La previa del encuentro dejó imágenes más propias de una celebración que de un partido todavía decisivo. En contraste, el Real Madrid llega al clásico en medio de un contexto mucho más turbulento. La semana blanca ha estado marcada por las tensiones internas —especialmente con las dos peleas seguidas entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni— y por el ruido generado alrededor del vestuario madridista tras diversas informaciones aparecidas en los últimos días, incluyendo el posible fichaje de José Mourinho en las próximas semanas.

Aunque desde el club azulgrana se ha intentado rebajar la euforia en las horas previas, el ambiente resulta difícil de contener. Hansi Flick compareció con un discurso prudente, insistiendo en la importancia de cerrar matemáticamente el campeonato y alertando del peligro ofensivo del conjunto blanco.

Sin embargo, la sensación general en Barcelona es que el equipo tiene una oportunidad perfecta para dar el golpe definitivo a la Liga precisamente ante su máximo rival. Algo que multiplicaría todavía más el valor simbólico del triunfo. El club, de hecho, ya tiene preparada incluso la logística de una posible celebración del título en las calles de la ciudad para este lunes, en caso de que el resultado acompañe.