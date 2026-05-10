El FC Barcelona ha vuelto a proclamarse campeón de Liga y lo ha hecho de la manera más dolorosa posible para el eterno rival: derrotando al Real Madrid en un Clásico que apenas tuvo historia desde el minuto 9. El 2-0 final en el Camp Nou confirma el vigésimo noveno título en su historia, certificando al mismo tiempo el cierre definitivo de una temporada desastrosa para un Madrid sin fútbol, sin reacción y, lo que es peor, sin orgullo competitivo.

La imagen final lo ha resumido todo. Los jugadores del Barça abrazados sobre el césped, el estadio cantando "campeones, campeones" y el equipo de Álvaro Arbeloa desfilando hacia el túnel de vestuarios con gesto resignado. Tres jornadas antes del final, LaLiga ya tiene dueño. Y el campeón no admite discusión. En contraposición con el técnico salmantino, Hansi Flick ponía la imagen emotiva del día: campeón de Liga apenas unas horas después de haber perdido a su padre. "Un día que jamás olvidaré", resumía el entrenador alemán.

Un Madrid dormido y un Barça desatado

El encuentro arrancó con dos equipos en estados emocionales opuestos. El Barça salió con hambre de título y el Madrid compareció como quien acude a una obligación incómoda. El Camp Nou convirtió la noche en una mezcla de homenaje y celebración. El fútbol hizo el resto.

El primer golpe llegó muy pronto. En el minuto 9, Marcus Rashford —sustituto del lesionado Lamine Yamal— ejecutó una falta magistral desde la frontal. Un disparo seco, violento y preciso que se coló por la escuadra derecha de Thibaut Courtois. El belga, que regresaba tras un mes y medio de baja por lesión, apenas pudo seguir la trayectoria del balón con la mirada. Si no hubiera sido por él, el Madrid se habría llevado más de dos goles. El Barça olió sangre. Y el equipo blanco, como tantas veces esta temporada, se derrumbó ante la primera dificultad seria.

📐 El ángulo 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 de Rashford. El 𝙜𝙤𝙡𝙖𝙯𝙤 𝙙𝙚 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖 del inglés que abrió la victoria del Barça en #ELCLÁSICO. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FjuuXNBrJT — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

Ferran remata a un equipo roto

El segundo tanto fue todavía más demoledor por la sensación de superioridad que transmitió el Barcelona. Fermín filtró para Dani Olmo y el internacional español dejó una asistencia de espuela deliciosa para Ferran Torres, que definió con sangre fría ante Courtois. Corría el minuto 18 y el Clásico ya parecía sentenciado.

🦈 El 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲 del tiburón. Ferran finaliza 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 de Dani Olmo en la victoria del Barça.#ELCLÁSICO #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/45fVNzHfC8 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

El Madrid acumulaba errores en la presión, pérdidas absurdas en la salida de balón y una preocupante falta de agresividad. Sin Mbappé ni Fede Valverde y con Vinicius completamente desconectado, el Madrid volvió a mostrar esa fragilidad mental que le ha acompañado durante buena parte del curso.

Sólo algún balón largo de Asencio y alguna arrancada aislada de Brahim Díaz —el mejor jugador de campo de los suyos esta noche en el Camp Nou— inquietaron ligeramente al Barça. Gonzalo tuvo el 2-1 en un mano a mano, pero cruzó demasiado el disparo ante Joan García. Fue un espejismo. Porque el Barcelona dominó el escenario de principio a fin, administrando la ventaja con una tranquilidad insultante mientras el Camp Nou empezaba a preparar la fiesta con 45 minutos de Clásico por delante.

Courtois evitó la goleada

Si el marcador no terminó en escándalo fue gracias a Courtois. El guardameta belga fue creciendo con el paso de los minutos y sostuvo al Madrid con varias intervenciones de mérito ante Rashford y Ferran Torres, que firmó un partido soberbio. Especialmente clara fue una parada con la pierna al delantero valenciano antes de la hora de partido.

El Barça, sin embargo, nunca perdió el control. Cubarsí, Eric García y Gavi multiplicaban ayudas defensivas mientras Frenkie de Jong manejaba los tiempos del encuentro. Cada recuperación azulgrana encontraba espacios enormes ante un Madrid partido y anímicamente hundido.

Bellingham llegó a marcar en la segunda mitad, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Flojísimo partido del inglés, que aparece un partido sí y siete no. Así es muy difícil. Poco más ofreció el equipo blanco. Vinicius vivió una noche desesperante, Tchouaméni volvió a naufragar y la sensación general fue la de un equipo agotado física y mentalmente.

El Camp Nou dicta sentencia

Los últimos quince minutos fueron una celebración anticipada. El estadio empezó a botar mientras sonaban cánticos de campeón y el Barça incluso pudo ampliar todavía más la ventaja con buenas ocasiones de Raphinha y Lewandowski.

Pero no hizo falta. El árbitro Hernández Hernández señaló el final y el Camp Nou explotó definitivamente. Flick fue rodeado inmediatamente por sus jugadores en una escena cargada de emoción. El técnico alemán ya tiene su segunda Liga consecutiva y lo ha hecho devolviendo al Barcelona una identidad competitiva que parecía perdida hace apenas dos años.

En el otro lado quedó un Real Madrid irreconocible. Sin títulos, sin respuestas y con demasiadas dudas abiertas de cara al futuro inmediato. El campeón cayó hace tiempo. Este domingo, simplemente, quedó certificado ante los ojos de toda España y del mundo. Los blancos, en crisis, tendrán que recomponerse cuanto antes para tratar de recuperar el gen competitivo perdido. ¿Será con José Mourinho? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, en Barcelona ríen más que nunca: campeones y aprovechando el cúmulo de desgracias del eterno rival.

"Lo queríamos hacer por Flick, por todo lo que nos ha dado". ▪️"Va dedicado al cielo también por su padre". 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙞 le dedica el título de #LALIGAEASPORTS a Hansi Flick, tras la pérdida de su padre.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4J1pTpfYk6 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi (Marc Bernal, min.76); Rashford (Raphinha, min.63), Olmo (Frenkie de Jong, min.63), Fermín (Balde, min.88); y Ferran Torres (Lewandowski, min.76)

Real Madrid, 0: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, min.71); Bellingham, Brahim (Mastantuono, min.79), Vinícius; y Gonzalo (Palacios, min.79)

Goles: 1-0, min.9: Rashford. 2-0, min.19: Ferran Torres

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité canario). Amonestó a Camavinga (min.40), Asencio (min.52), Bellingham (mi.55), Trent (min.81), por parte del Real Madrid; a Olmo (min.52) y Raphinha (min.81) por parte del Real Madrid

Incidencias: partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado ante 62.213 espectadores en el Spotify Camp Nou. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Los jugadores de ambos equipos lucieron un brazalete negro por este motivo