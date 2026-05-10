La emoción incontenible de Hansi Flick: "Nunca olvidaré este día"

Hansi Flick vivió este domingo una de esas noches imposibles de olvidar. El entrenador del FC Barcelona se proclamó campeón de Liga tras la victoria azulgrana ante el Real Madrid en el Clásico del Camp Nou (2-0), apenas unas horas después de recibir la noticia más dolorosa imaginable: el fallecimiento de su padre, Hans Flick.

La dimensión emocional del encuentro quedó patente mucho antes del pitido inicial. El Barcelona comunicó oficialmente el fallecimiento durante la mañana y mostró públicamente su apoyo al técnico alemán. También el Real Madrid trasladó sus condolencias en una jornada marcada por el respeto institucional y el impacto humano de la noticia.

Pese al golpe personal, Flick decidió sentarse en el banquillo del Camp Nou para dirigir un partido que podía otorgarle su segunda Liga consecutiva al frente del conjunto azulgrana. Antes del inicio del encuentro se guardó un sentido minuto de silencio y los jugadores del Barça y del Madrid saltaron al césped con brazaletes negros en señal de duelo. Las cámaras captaron entonces a un Flick completamente roto, con los ojos vidriosos y tratando de contener la emoción mientras el estadio le arropaba con una cerrada ovación.

"Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial", dijo en Movistar+.

"Nunca olvidaré la noche de hoy..." ❤️ La emoción de 𝑯𝒂𝒏𝒔𝒊 𝑭𝒍𝒊𝒄𝒌 tras la consecución del título liguero en el día del fallecimiento de su padre. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u0vlBsV4VA — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

"No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto", analizó sobre un partido en el que su equipo ganó gracias a los goles en el minuto 9 y 18.

El vestuario, volcado con su entrenador

Durante toda la noche, los futbolistas azulgranas estuvieron especialmente pendientes de su entrenador. Tras los goles y al término del encuentro, varios jugadores fueron directamente a abrazar a Flick en una de las imágenes más potentes del curso. El técnico alemán, habitualmente sereno y contenido, no pudo ocultar las lágrimas en una celebración marcada más por la emoción que por la euforia.

Pedri González también se acordó especialmente de Flick: "Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él", declaró a Movistar Plus.

"Lo queríamos hacer por Flick, por todo lo que nos ha dado". ▪️"Va dedicado al cielo también por su padre". 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙞 le dedica el título de #LALIGAEASPORTS a Hansi Flick, tras la pérdida de su padre.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4J1pTpfYk6 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 10, 2026

Además, dijo que ganar la Liga después de derrotar al Real Madrid sabe a gloria y reconoció que le apetecía ganar el título en un clásico. "Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga. No se había hecho casi en la historia, Muy bonito, ahora a celebrar con la familia, la afición y los amigos. Esto no se consigue todos los días", finalizó.