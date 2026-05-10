Muere el padre de Hansi Flick en la madrugada antes del Clásico

El padre del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha fallecido este domingo, horas antes de que el conjunto azulgrana dispute el Clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou (21:00 horas), según ha confirmado el club azulgrana.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", informó la entidad en redes sociales.

El técnico alemán se encuentra en la concentración del equipo y a priori se sentará en el banquillo esta noche, en la que su equipo podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga EA Sports.

Tras conocerse la noticia, el Real Madrid mostró su pesar. "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", señaló en un comunicado.