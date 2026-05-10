Nico Williams se lesiona y enciende las alarmas a un mes del Mundial

El Athletic Club y la selección española contienen la respiración. Nico Williams tuvo que retirarse lesionado este domingo durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports frente al Valencia en San Mamés (0-1), a solo un mes del inicio del Mundial, en una acción que provocó una evidente preocupación tanto en el entorno rojiblanco como en el combinado que dirige Luis de la Fuente.

El extremo internacional abandonó el terreno de juego en el minuto 35 de la primera mitad tras echarse al césped con aparentes molestias musculares. Las imágenes mostraron al futbolista muy afectado emocionalmente, consciente de la importancia del momento de la temporada y de que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina.

"No puede ser" 😞 Preocupación en el Athletic Club... y en la Selección Española 😯 Nico Williams tiene que irse del partido por lesión #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/46xto3qETn — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Nico se retiró cojeando y repitiendo en varias ocasiones "no puede ser", mientras recibía el consuelo de algunos compañeros y del cuerpo técnico del Athletic que encabeza Ernesto Valverde. Su hermano Iñaki Williams, que comenzó el partido en el banquillo, fue el encargado de sustituirle.

Pendiente del alcance de la lesión

El Athletic no ha emitido todavía un parte médico definitivo sobre el estado físico del jugador, aunque todo apunta a una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Será sometido a pruebas médicas en las próximas horas para determinar el alcance exacto de la dolencia y los plazos estimados de recuperación.

La lesión llega, además, en un momento especialmente delicado para Nico Williams. El atacante había reaparecido recientemente después de superar una pubalgia que le mantuvo varias semanas alejado de los terrenos de juego y que ya había condicionado parte de su temporada.

Precisamente en las últimas jornadas se había visto una mejoría en su rendimiento y en sus sensaciones físicas. El Txingurri Valverde había recuperado a uno de sus futbolistas más desequilibrantes para el tramo decisivo del campeonato, en el que el Athletic pelea por asegurar posiciones europeas: actualmente es noveno con 44 puntos, igualado con el Getafe (un partido menos) y la Real Sociedad, a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

La preocupación no afecta únicamente al conjunto bilbaíno, pues Nico está llamado a ser una de las piezas importantes de la selección española en el próximo Mundial y su estado físico añade incertidumbre a la planificación de Luis de la Fuente, que sigue con atención la evolución de varios internacionales con problemas físicos.

El futbolista navarro se había consolidado en los últimos meses como uno de los jugadores más determinantes del combinado nacional gracias a su velocidad, capacidad de desborde y profundidad ofensiva. Su posible ausencia supondría un contratiempo importante para España en plena cuenta atrás para la cita mundialista.

Tanto el Athletic como la Federación Española estarán pendientes de las pruebas médicas que determinen si la lesión queda en un susto o si, por el contrario, obliga a Nico Williams a afrontar una nueva parada en una temporada marcada por los problemas físicos.