Casadó, Balde y un cono en la Plaza de Cataluña para celebrar la Liga del Barça

La noche fue larga en Barcelona. Muy larga. Y sobre todo profundamente azulgrana. La conquista de la vigesimonovena Liga del FC Barcelona, certificada tras el triunfo en el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou (2-0), desató una celebración multitudinaria en el corazón de la Ciudad Condal, con miles de aficionados entregados al equipo de un Hansi Flick que este domingo vivía muy especial tras la pérdida de su padre.

Con la mítica Fuente de Canaletas todavía en obras, el epicentro de la fiesta se trasladó esta vez a la plaza de Cataluña. Allí se congregaron miles de seguidores culés para celebrar un título especialmente sabroso: ganado al eterno rival, con tres jornadas todavía por disputarse —la ventaja entre culés y merengues es ahora de 14 puntos— y en un Clásico que terminó convirtiéndose en una auténtica sentencia liguera.

Casadó y Balde, como dos aficionados más

Entre bengalas, bufandas, banderas y litros de cerveza, hubo dos futbolistas que decidieron vivir la noche desde dentro, mezclados con la gente. El centrocampista Marc Casadó, ya convertido en uno de los símbolos de la cantera azulgrana, volvió a repetir la tradición del pasado año y apareció por la plaza de Cataluña vestido con la camiseta del Barça. Esta vez no estuvo solo, pues el lateral Alejandro Balde también quiso sumarse al baño de masas.

Ambos fueron recibidos como auténticos héroes por una afición entregada que no dejó de cantar durante horas. Lejos de cualquier postureo institucional o de celebraciones blindadas, Casadó y Balde disfrutaron como dos culés más, coreando canciones, grabando vídeos con aficionados y dejándose llevar por una euforia colectiva que acabó desbordando toda la plaza.

No faltaron los clásicos "¡Campeones, campeones!", el inevitable "¡Visca Barça i visca Catalunya!" y, por supuesto, los cánticos dirigidos al Real Madrid, gran protagonista indirecto de la noche. Porque si algo tiene una Liga conquistada ante el eterno rival es que el enemigo íntimo aparece constantemente en cada canción, en cada pancarta y en cada brindis.

Que dos jugadores de un equipo campeón de liga celebren el título en el estadio y luego en el punto de la ciudad donde lo celebran los aficionados, sólo pasa en un club como el FC Barcelona pic.twitter.com/6mTS6HGjif — Victor Lozano Nieto (@victorlozano73) May 11, 2026

El cono también se cuela en la fiesta

La celebración dejó además una de esas imágenes tan surrealistas como inevitables en el folklore futbolero español. Entre la multitud apareció un cono de tráfico naranja elevado al cielo mientras varios aficionados entonaban el ya popular "¡Arbeloa, eres un cono!", cántico que lleva meses persiguiendo al exfutbolista del Real Madrid y hoy entrenador del equipo blanco.

La escena provocó risas, vídeos virales y cientos de móviles grabando una noche que fue acumulando capítulos delirantes a medida que avanzaban las horas. Tampoco faltó el ya habitual "Madrid, cabrón, saluda al campeón", convertido prácticamente en banda sonora oficial de cada celebración culé.

🎉 Así está ahora mismo Plaza Cataluña para celebrar el nuevo título de Liga del FC Barcelona Canaletas está en obras pero los aficionados culés han decidido salir igualmente a las calles de Barcelona. 📽️ Adrià Soldevilapic.twitter.com/F7HxV1KpHx — NEKO Deportes (@NEKODeportes) May 10, 2026

Barcelona vivió una de esas madrugadas en las que el fútbol se mezcla con la identidad, la rivalidad y el desahogo colectivo. Una celebración de Liga con aroma de reivindicación tras una temporada en la que el equipo de Hansi Flick ha terminado imponiendo su regularidad ante el descalabro final de un Real Madrid en crisis y que necesita una gran reconstrucción.