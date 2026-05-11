La operación que puede hacer resucitar a Mendy y sonreír al Real Madrid

Ferland Mendy ha puesto punto final a una temporada de auténtica pesadilla. Machacado una y otra vez por las malditas lesiones musculares, el lateral izquierdo galo ha pasado por el quirófano y se estima que estará entre 4 y 5 meses de baja.

Su última lesión, en el duelo liguero ante el Espanyol, le hizo a Mendy reflexionar. Harto, buscó opciones externas para estudiar el tratamiento a seguir y empezó a sondear cirujanos que le operasen una vez que se determinó que la operación era la única alternativa.

Al estar afectado el tendón del recto femoral de la pierna derecha, la operación era necesaria. El elegido ha sido el doctor francés Bertrand Sonnery-Cottet —una auténtica eminencia y el mismo doctor que trató la maltrecha rodilla de Kylian Mbappé hace escasas semanas— y la intervención se ha llevado a cabo en Lyon. El jugador acudió acompañado por los servicios médicos del Real Madrid que también han supervisado todo este proceso junto al exjugador del Lyon.

Mendy, que ha demostrado este curso que cuando juega sigue siendo el mejor lateral defensivo del mundo, quiere ponerse a tono este verano y decir de una vez por todas adiós a las dichosas lesiones musculares.