Laporta remata la noche en Luz de Gas

Mientras la afición del FC Barcelona celebraba este domingo por la noche la vigésima novena Liga del equipo tomando la Plaza de Cataluña —tras la victoria por 2-0 contra el Real Madrid en el Clásico del Camp Nou—, Joan Laporta decidió celebrar el título a su manera.

El presidente azulgrana apareció entrada la madrugada en la discoteca Luz de Gas, uno de sus lugares predilectos para las grandes ocasiones, donde fue recibido entre ovaciones, cánticos y teléfonos móviles grabando cada paso del mandatario.

Show en el momento que ha entrado Joan Laporta en ‘Luz de Gas’ para celebrar La Liga del Barça 🎉 pic.twitter.com/HINpBXUyGV — Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 11, 2026

Exultante, sonriente y completamente desatado, Laporta disfrutó del ambiente festivo tras una Liga especialmente significativa para su mandato. El dirigente azulgrana, siempre dado a las celebraciones exuberantes, volvió a convertirse en protagonista de una noche que mezcló fútbol, política de club y puro espectáculo.

La ciudad apenas durmió. Y seguramente él tampoco quiso hacerlo. Porque cuando el Barça gana una Liga al Madrid, Barcelona se transforma en una fiesta interminable. Laporta, claro, no iba a ser menos en una ocasión tan especial para él, apenas unas semanas después de haber sido reelegido para un nuevo mandato.