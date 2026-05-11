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LALIGA

Laporta remata la noche en Luz de Gas

El presidente del Barça apareció en la conocida discoteca, donde fue recibido entre ovaciones, cánticos y móviles grabando cada paso del mandatario.

El presidente del Barça apareció en la conocida discoteca, donde fue recibido entre ovaciones, cánticos y móviles grabando cada paso del mandatario.
Joan Laporta, desatado en Luz de Gas. | X

Mientras la afición del FC Barcelona celebraba este domingo por la noche la vigésima novena Liga del equipo tomando la Plaza de Cataluña —tras la victoria por 2-0 contra el Real Madrid en el Clásico del Camp Nou—, Joan Laporta decidió celebrar el título a su manera.

El presidente azulgrana apareció entrada la madrugada en la discoteca Luz de Gas, uno de sus lugares predilectos para las grandes ocasiones, donde fue recibido entre ovaciones, cánticos y teléfonos móviles grabando cada paso del mandatario.

Exultante, sonriente y completamente desatado, Laporta disfrutó del ambiente festivo tras una Liga especialmente significativa para su mandato. El dirigente azulgrana, siempre dado a las celebraciones exuberantes, volvió a convertirse en protagonista de una noche que mezcló fútbol, política de club y puro espectáculo.

La ciudad apenas durmió. Y seguramente él tampoco quiso hacerlo. Porque cuando el Barça gana una Liga al Madrid, Barcelona se transforma en una fiesta interminable. Laporta, claro, no iba a ser menos en una ocasión tan especial para él, apenas unas semanas después de haber sido reelegido para un nuevo mandato.

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