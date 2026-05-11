Los cambios que Tebas garantiza que terminarán para siempre con las polémicas por el fuera de juego

Javier Tebas estuvo presente en el Camp Nou en el triunfo del FC Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico que le dio LaLiga a los de Hansi Flick.

En los micrófonos de Movistar, el presidente de LaLiga anunció una serie de cambios estructurales la próxima temporada para intentar terminar con la polémica de los fueras de juego.

LaLiga EA Sports incorporará el fuera de juego automático. La principal diferencia entre ambas tecnologías tiene que ver con el grado de intervención humana y el nivel de automatización tecnológica en la toma de decisiones.

Para esta transición, será necesario incorporar una tecnología que ya se ha podido ver en otros torneos. Se trata de un chip incorporado en el balón que determina si la posición del jugador que recibe la pelota es correcta o no a partir de un sistema de cámaras instaladas en los estadios.

Esta tecnología ya fue implementada en la pasada Eurocopa y, ahora, llega a LaLiga para quedarse de manera definitiva.

"Una de las noticias que podemos confirmar de cara a la próxima temporada es la llegada del fuera de juego automático. Las pruebas que hemos hecho con un chip dentro del balón están funcionando y estará en la temporada que viene", afirmaba el presidente para Movistar.

Busca terminar con las polémicas

Con la implantación del fuera de juego automático en el VAR, las polémicas que surgen jornada tras jornada podrían acabarse. Y es que su implantación supone eliminar el error humano en una de las decisiones más discutidas del fútbol, esa dichosa elección del frame.

Todo estará automatizado, quitando la intervención de los árbitros del VAR, por lo que cada fuera de juego estará medido al milímetro. El fuera de juego ha sido históricamente una fuente constante de debate, ya sea por la dificultad de apreciarlo en tiempo real o por la subjetividad en la interpretación de jugadas milimétricas.

En este contexto, este avance tecnológico supone una mayor precisión a la hora de analizar las posiciones y movimientos de los jugadores. Un sistema que observará con detalle todas las jugadas y que pondrá sobre la mesa un arbitraje imposible para el ojo humano.

Los árbitros llevarán cámaras

Por otro lado, otra de las medidas que se incluirá para el año que viene será la presencia de cámaras en el atuendo de los árbitros. Javier Tebas ha confirmado que el año que viene, varios partidos de la jornada contarán con esta tecnología, de tal forma que se mejorará y se enriquecerá la retransmisión audiovisual del partido.