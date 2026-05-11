Mbappé vuelve a incendiar las redes en el peor momento posible para el madridismo

Kylian Mbappé, que este domingo fue baja en el Clásico que el Real Madrid perdió contra el FC Barcelona en el Camp Nou (2-0) por unas molestias musculares, ha vuelto a incendiar las redes sociales. El delantero francés publicó un mensaje de "Hala Madrid" en Instagram justo en el minuto 35 del partido, cuando los culés ya ganaban por 2-0 para acariciar su vigésimo noveno título de Liga.

Una publicación que, lejos de levantar el ánimo de la afición blanca, provocó una oleada de críticas y burlas en redes sociales.

En concreto, el galo compartió una imagen de su televisor viendo el encuentro desde casa, acompañada únicamente del mensaje "Hala Madrid" y un corazón blanco. El problema no fue tanto el contenido como el momento elegido. El Barça ya había golpeado dos veces con los tantos de Marcus Rashford y Ferran Torres, mientras el equipo de Álvaro Arbeloa se veía completamente superado sobre el césped del Camp Nou.

La reacción del madridismo fue inmediata. Muchos aficionados consideraron la publicación una desconexión absoluta con la gravedad del momento, especialmente en una temporada marcada por los tropiezos blancos en los partidos decisivos. Otros, directamente, interpretaron el gesto como una provocación involuntaria o una muestra de falta de sensibilidad hacia una afición que asistía resignada a otro título de los culés.

El debate fue todavía más duro en algunos programas deportivos. En la Cadena SER llegaron a calificar los últimos días de Mbappé como "intolerables", cuestionando tanto su liderazgo como su implicación con el equipo. Varios comentaristas criticaron que ni siquiera viajara a Barcelona para acompañar a sus compañeros en un partido que iba a decidir el campeonato liguero.

La polémica llega, además, en un contexto especialmente delicado para el delantero francés. Mbappé ya había sido señalado esta semana tras su escapada a Italia junto a Ester Expósito mientras continuaba recuperándose de sus problemas físicos. También se recordó que días atrás había aterrizado en Madrid apenas doce minutos antes del comienzo del partido ante el Espanyol (0-2), un episodio que tampoco sentó bien entre parte de la afición merengue.

Su ausencia en el Clásico tampoco terminó de convencer. Aunque el club ha explicado que sufría molestias en el músculo semitendinoso, el delantero había entrenado parcialmente con el grupo el sábado y existía cierta expectativa sobre una posible convocatoria. Finalmente no entró ni en la lista y siguió el encuentro desde casa.

Mientras tanto, el Barça aprovechó la situación para proclamarse campeón de Liga por segunda temporada consecutiva, culminando una noche perfecta en el Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick pasó por encima de un Madrid sin alma ni reacción, incapaz de sostener el pulso competitivo en el partido más importante del curso.

Y en medio de ese escenario, apareció Mbappé. No sobre el césped, sino en Instagram. Bastaron dos palabras —"Hala Madrid"— para desatar otra tormenta alrededor del futbolista más mediático del planeta.