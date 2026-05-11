Monchi aterriza en el Espanyol como nuevo director general deportivo

El directivo Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, será el nuevo director general deportivo del RCD Espanyol, cargo desde el que liderará el Área Deportiva del club, buscando reforzar la estructura deportiva del equipo, informó este lunes la entidad perica.

En el comunicado, el Espanyol explicó que "a nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol, y a Alan Pace, presidente del club y de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad".

De esta forma, las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por "uno de los ejecutivos más reconocidos y reputados del fútbol europeo".

Además, el club catalán valora la trayectoria del gaditano, iniciada en el Sevilla FC hace ya 26 años. "Considerado uno de los principales impulsores del período más exitoso de la historia del Sevilla FC, participó decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023", destacó la nota de prensa.

El palmarés de Monchi con el club hispalense incluye siete Europa League, dos Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España en sus dos etapas, de 2000 a 2017 y de 2019 a 2023, como director deportivo del equipo hispalense, donde "se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportiva".

Posteriormente, desarrolló su carrera en la AS Roma y en el Aston Villa, proyecto competitivo establecido en posiciones europeas y protagonista habitual en competiciones continentales como la Champions y la Europa League, hasta que dejó el club inglés para ser nuevo presidente del CD San Fernando.

Así, Monchi envió un mensaje a los aficionados del club andaluz. "Ha sido una decisión muy meditada durante las últimas semanas y estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes. Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de presidente del CDSF 1940", aseguró.

"Estoy seguro que el futuro que hoy empieza exigirá de mí un mayor esfuerzo y una mayor dedicación para intentar estar a la altura de las exigencias, pero voy con toda la ilusión posible porque, cuando a uno le demuestran cariño, tiene que darlo todo para responder a esa confianza", agregó.

Además, pidió que "nadie dude" de su vinculación con el San Fernando. "Confío plenamente en el grupo de trabajo, en los empleados y sobre todo en vosotros azulinos, en la familia que somos los isleños para seguir creciendo a diario. Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona, y presumiendo de mi club. Ahora y siempre, con La Isla por bandera", zanjó.