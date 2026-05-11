Respira De la Fuente: alivio con el parte médico de Nico Williams

Los jugadores del Athletic Club Nico Williams y Oihan Sancet presentan sendas lesiones musculares de grado "moderado", según el parte médico emitido por el club rojiblanco tras las pruebas médicas a las que han sido sometidos ambos futbolistas este lunes en Bilbao.

En el caso de Nico, que tuvo que ser sustituido en el minuto 36 del partido de ayer domingo frente al Valencia, esa lesión muscular "moderada" está localizada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda. Había preocupación en el entorno del Athletic y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, cruzaba los dedos para no perder en el Mundial a un jugador muy importante en su esquema. Finalmente las pruebas médicas han arrojado un gran resultado que hará que Nico pueda estar a tope físicamente para la cita mundialista.

Por su parte, Sancet, relevado en la segunda parte ante el conjunto che, presenta el problema también en la musculatura isquiosural, pero de la pierna derecha.

Los dos jugadores quedan "pendientes de evolución", pero se puede dar por segura su baja en el partido del miércoles en el RCDE Stadium frente al Espanyol y muy probablemente también el domingo en San Mamés contra el Celta, correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga.